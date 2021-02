Quoi dire à une femme qui s’entête?

Je suis marié depuis 40 ans avec ma femme. Nos ébats au lit n’ont jamais été très satisfaisants pour elle, et tout ce que j’ai essayé pour améliorer l’affaire n’a jamais vraiment fonctionné. Ce qui fait que l’été dernier, elle m’a annoncé que si rien ne changeait, nous allions bientôt faire chambre à part. Comme elle n’en avait plus reparlé je pensais qu’elle avait changé d’idée. Mais non, le premier janvier, comme cadeau du nouvel An, elle m’a intimé l’ordre de descendre dormir au sous-sol où elle avait aménagé pour moi l’ancienne chambre de notre fils.

Je trouve ça cruel ! Surtout qu’on a pris notre retraite récemment et qu’on pourrait enfin se payer du bon temps ensemble. Mais elle ne veut plus rien entendre de dormir dans le même lit que moi et sa décision est finale me dit-elle. Comment la faire changer d’idée ?

Anonyme

Ça ne vous est jamais venu à l’esprit de lire sur le sujet, ou encore de consulter ensemble un.e sexologue ? La sexualité ce n’est pas l’affaire du seul mâle du couple, et il n’est jamais trop tard pour s’améliorer en cette matière! Qui vous dit qu’elle ne serait pas intéressée par l’exercice ?