Réseau structurant: une deuxième phase est «incontournable», selon Régis Labeaume

Alors que la première phase du réseau structurant de transport collectif n’est pas encore confirmée, Régis Labeaume se dit déjà convaincu qu’une deuxième phase est «inévitable».

«C’est certain qu’il va y avoir une phase 2, c’est incontournable. On est sur la planète Terre. Même s’il y en a qui pensent qu’on est sur une autre planète, c’est incontournable. Nous, ce qu’on bâtit, c’est l’épine dorsale. Dans une ville, ça commence toujours comme ça», a déclaré le maire de Québec, lundi, en marge d’un point de presse.

«J’ai parlé à d’autres maires ailleurs et la première ligne de tramway, il y avait des gens qui se plaignaient que ça ne vient pas (jusqu’à eux) mais c’est normal ça. Après ça, au fil des années, quand les gens l’ont adopté et qu’ils voient que ça fonctionne, ils veulent l’avoir chez-eux», a ajouté celui qui est actuellement en plein bras de fer avec le gouvernement Legault quant à l’amélioration de la desserte des banlieues avec son projet de tramway.

Le maire a affirmé qu’il « ne planche pas » encore sur des plans concrets pour une phase 2, mais «si quelqu’un nous disait qu’il faut faire D’Estimauville dans une deuxième phase, tout est prêt parce qu’on l’a enlevé», a-t-il plaidé, au sujet de la ligne de trambus qui a été remplacée par un Métrobus.

15 milliards de plus au pays

Interrogé sur les sommes additionnelles de 15 G $ annoncées par le gouvernement Trudeau la semaine dernière, pour de nouveaux projets de transport collectif à compter de 2026, Régis Labeaume s’est réjoui de l’engagement des libéraux fédéraux.

«On a eu une réunion avec le premier ministre Trudeau la semaine dernière, les maires des vingt grandes villes, et c’est clair pour lui que le transport collectif, tout le monde en veut. Il y a de l’argent là-dedans puis en même temps, il y a quand même du beau développement économique. On parle d’une filière ferroviaire ici... Mais pour faire une filière ferroviaire, il faut toujours bien qu’il y ait des projets».

Négociateur et tutelle

Questionné sur l’idée de faire intervenir un médiateur pour dénouer l’impasse avec la CAQ, sur les plans actuels de la première phase, le maire a balayé cette possibilité du revers de la main. «C’est une question de volonté politique. La tierce personne, elle ne peut rien faire là-dedans. C’est une question de volonté politique; tu veux ou tu veux pas», a-t-il lancé, en écorchant le gouvernement Legault sans le nommer.

M. Labeaume n’as pas voulu commenter les débats animés au Salon bleu sur le tramway, la semaine dernière, entre les partis d’opposition et le gouvernement. Ce qui se passe à l’Assemblée Nationale, ça se passe à l’Assemblée Nationale. Ce qui m’importe, c’est ce qui se passe à l’Hôtel de ville. On travaille fort. On est toujours en discussions.

Une «très grande connerie»

Par ailleurs, le maire n’a pas été impressionné par la sortie du chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, qui réclamait la semaine dernière la mise sous tutelle du Bureau de projet sur le tramway, en invoquant la nécessité pour l’État québécois de reprendre le contrôle.

«C’est une très grande connerie. M. Rousseau, il fait tout pour tuer le projet alors qu’il s’est tiré dans la photo le jour de l’annonce. C’est un gars assez particulier...»