Je vais vous poser une question qui peut vous paraître bizarre, mais qui est pour moi d’une importance capitale.

Rêvez-vous à la COVID ?

Y a-t-il des gens masqués dans vos rêves ? Un confinement ? Un couvre-feu ?

Un espace de liberté

Moi, je suis chanceux.

Je rêve beaucoup, mais la COVID n’a jamais hanté mes nuits.

Dans mes rêves, les restos sont ouverts, il y a des gens partout, on va où on veut et on fait ce qu’on veut avec qui on veut.

Je dis « chanceux », car c’est la preuve que mon inconscient lutte encore contre cette maudite pandémie.

Même si ça fait 11 mois qu’on patauge dans cette merde, le virus n’a pas encore contaminé mon cerveau. Il reste encore un espace de liberté dans ma tête où cette pandémie n’a pas droit de cité, où elle ne peut s’installer et prendre ses aises comme si elle était chez elle.

Je me dis que le jour où je vais rêver à la COVID, elle aura gagné.

Elle sera devenue l’horizon auquel je ne pourrai échapper, même en rêve.

D’ici là, quelque chose en moi continue de se braquer, de se révolter, de dire Non.

Ce n’est pas vrai que tout « ça » deviendra ma nouvelle réalité, ma nouvelle normalité.

Je refuse.

Même la nuit, même quand je ne suis pas en contrôle des images qui flottent dans ma tête.

Tu ne m’auras pas, maudit virus. Je ne m’habituerai jamais à toi, je ne pactiserai jamais avec tes troupes, je n’accepterai jamais ta présence à mes côtés.

Je considérerai toujours ton existence comme un affront, un scandale.

Un cauchemar

Samedi, j’ai plié les genoux en lisant Le Journal.

La gang d’En 5 minutes m’apprenait que si la situation ne s’améliore pas au Canada, si notre campagne de vaccination continue de se traîner les pieds, si on ne réussit pas à vacciner plus de 16 000 personnes par jour comme c’est le cas présentement, ça prendra près de 10 ans pour qu’on atteigne l’immunité collective au pays !

Dix ans pour que 75 % de la population ait reçu les deux doses du présent vaccin !

Une décennie !

Vous imaginez, vivre 10 autres années comme ça ?

Avec des masques ? Et les maudits deux mètres ?

Le confinement est censé être une mesure temporaire. Pas une façon de vivre.

Heureusement, d’autres vaccins risquent d’être approuvés au cours des prochaines semaines. Des vaccins plus performants, qui ne nécessitent qu’une seule dose.

Ce qui permettrait d’accélérer la campagne de vaccination.

Reste que nous ne sommes pas sortis du bois. Oh que non !

Et vous imaginez ce qui se passerait si un autre variant apparaissait, un variant qui résisterait à tous les vaccins existants ?

J’aime autant ne pas y penser.

Car là, non seulement je rêverais à la maudite COVID, mais j’en ferais des cauchemars.

Pélo

On donne des amendes salées aux gens qui ne respectent pas les consignes.

Mais Trudeau, qui a complètement manqué le bateau en ce qui concerne l’achat de vaccins, quelle punition il va recevoir, lui ?

Les sondages disent qu’il resterait premier ministre s’il y avait des élections aujourd’hui !

Comme demandait Claude Péloquin : « Vous n’êtes pas tannés de mourir, bande de caves ? »