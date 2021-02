Télétravail: victoire de la Ville de Québec contre les cols blancs

Même si elle oblige une vingtaine d’employés du Service 311 à se présenter quotidiennement à leur bureau, la Ville de Québec ne contrevient pas au décret gouvernemental de juin 2020 sur le télétravail, selon une décision d’un arbitre de grief.

«Le droit de gérance (de l’employeur) reste intact malgré le décret», lit-on dans une décision de l’arbitre Jean-François La Forge rendue publique lundi en milieu d’après-midi.

Le syndicat des cols blancs de la Ville de Québec se bat depuis plusieurs mois pour que les employés du Service 311 soient en télétravail, comme cela fut le cas lors de la première vague de contamination, au printemps 2020.

Or, «on ne peut pas conclure que la position de l’employeur est sans motif et que sa décision est de mauvaise foi ou abusive. Il a dû composer avec le télétravail au tout début de la pandémie et il retient de cette expérience des problèmes de connexion VPN, une dépendance à des réseaux internet faibles ou non fiables et à des problèmes de téléphonie», conclut Me La Forge.

Selon lui, l’administration municipale «ne peut pas enregistrer les appels, ce qui est un irritant qu’il décrit comme étant majeur parce que l’absence d’enregistrement rend les agents vulnérables et prive l’employeur d’un outil de formation. Il lui est plus difficile d’assurer la qualité d’interactions avec le citoyen».

Réactions

Interrogé par Le Journal, le chef syndical Réal Pleau s’est dit «très déçu» de la décision. «On va analyser comme il faut si on peut aller en révision judiciaire. On n’est pas sûr de ça», a-t-il admis.

Cela dit, le syndicat compte déposer un nouveau grief sur le même sujet en se basant sur le décret gouvernemental de décembre 2020 qui rend le télétravail obligatoire. «On va mettre des puces pour gérer des vidanges, mais on n’est pas capable de mettre un centre d’appel en télétravail, s’est étonné M. Pleau. Ça n’a pas de bon sens.»

Le maire Labeaume animera un point de presse, lundi, à 15h30. Il devrait réagir à cette décision à ce moment-là.