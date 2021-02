La Ville de Québec profitera d'un chantier important sur le boulevard Raymond pour aménager un mur antibruit le long du dépôt à neige de Beauport, afin de réduire le bruit qui incommode plusieurs citoyens.

La Ville lancera cette année et jusqu'en 2022 des travaux de 32 millions $ le long du boulevard Raymond durant lesquels on ajoutera des voies de circulation direction nord et sud entre l'avenue Clémenceau et le boulevard Armand-Paris. On aménagera également un nouveau quartier qui comptera 15 nouveaux terrains industriels, le long du dépôt à neige de Beauport. Ce secteur est plutôt rural et on cherche à améliorer la fluidité de la circulation, mais aussi de donner de nouvelles infrastructures aux piétons et aux cyclistes, comme des trottoirs et une piste cyclable.

Illustration courtoisie Ville de Québec

1000 mètres de long

De l'autre côté de l'imposant dépôt à neige, cependant, les résidents du quartier résidentiel situé de part et d'autre du boulevard Louis-XIV sont incommodés par les bruits qui émanent du vaste terrain où la Ville entrepose sa neige. Pour remédier à la situation, la municipalité en profitera pour bâtir un mur de 1000 mètres de longueur par 4 à 6 mètres de haut, tout le long de l'infrastructure. «Il permettra de mieux gérer les bruits qui originent du dépôt à neige», a indiqué le directeur du Bureau des transports, Marc des Rivières. À la fin de la construction, «le niveau de bruit sera inférieur au niveau de bruit ambiant», promet-on. On prévoit en effet une réduction de 8 décibels.

Plus de neige

D'ici 2022, on instaurera aussi d'autres mesures de mitigation comme l'ajout de dispositifs anticlaquement et la modification des alarmes de recul sur les camions, a indiqué M. des Rivières. À plus long terme, on modifiera le chemin d'accès pour permettre un déchargement de la neige 20 mètres plus bas. La Ville a cependant avisé qu'éventuellement, davantage de chargements de neige sont appelés à aboutir dans ce dépôt.