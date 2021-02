Un partenariat de recherche entre Ottawa et Huawei fait sourciller

Un récent partenariat de recherche a été conclu entre Ottawa et Huawei, le géant chinois des télécommunications, malgré les craintes liées à la sécurité et au vol de propriété intellectuelle qui teintent la réputation de l’entreprise.

Ce partenariat, dont l’existence a été révélée par le Globe and Mail lundi, prendra la forme d’une foule de projets de recherches disséminés à travers plusieurs universités du pays pour le développement de technologies de pointe.

Selon le «Globe», Ottawa, par le truchement du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNC), mettra un montant d’environ 4,8 millions $ sur la table. De son côté, Huawei n’a pas voulu révéler la hauteur de sa contribution, mais s’est tenue à dire qu’il «dépassait les 4,8 millions $».

«Cela démontre un flagrant manque de jugement de la part de Justin Trudeau, qui pensait que c'était une bonne idée de dépenser 4,8 millions de dollars pour s'associer avec Huawei. Il doit faire ce qu'il faut et retirer immédiatement ce financement», a réclamé le chef conservateur Erin O’Toole.

«Il est clair pour nos alliés, les experts en sécurité nationale et les Canadiens que Huawei représente une menace directe pour nos intérêts en matière de sécurité nationale», a-t-il ajouté.

Le Canada fait figure d’exception parmi ses alliés occidentaux. Il s’agit du seul pays des «Five Eyes» – États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande – à ne pas avoir formellement banni l’achat d’équipement de pointe de Huawei pour établir son réseau de 5G. De plus, notons que de nombreuses universités aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe ont refusé de tels partenariats avec Huawei pour des raisons de sécurité, contrairement au Canada.

Rappelons que le Canada a arrêté, à la demande des États-Unis, la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, qui est détenue à son domicile de Vancouver depuis la fin 2018 tandis qu'elle se défend contre une procédure d'extradition devant les tribunaux

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a défendu en point de presse le partenariat avec Huawei en expliquant que la décision relevait du CRSNC, «une organisation indépendante dont le mandat est de financer de la recherche prometteuse dans les sciences et ingénierie», selon lui.

«Parfois, a-t-il ajouté, cela implique un cofinancement non seulement avec les universités, mais aussi avec le secteur privé. Cela dit, nous avons un procédé en place pour sensibiliser les chercheurs et les organisations comme le CRSNC de l’importance de s’assurer que la propriété intellectuelle canadienne est protégée [...].»