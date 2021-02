Un week-end sinistre sur les pistes de motoneige

Le week-end s’est conclu par un bilan funeste sur les sentiers de motoneige du Québec, avec le décès de deux motoneigistes d’expérience, une disparition et plusieurs blessés graves.

«Mon oncle fait de la motoneige depuis qu’il est tout petit. Il connaît ça. J’ai vraiment été surpris d’apprendre son décès», laisse tomber Alexandre Champigny, le neveu de Richard Champigny, 61 ans, de Dunham, qui a péri samedi matin vers 10 h 30 dans un sentier de Val-Joli, en Estrie.

Le sexagénaire qui portait un casque, aurait percuté un arbre puis aurait été éjecté de sa motoneige, selon la Sûreté du Québec (SQ).

«Il n’a jamais fait le fou. Il n’a jamais fait de vitesse. Il a toujours été prudent. Selon nous, il aurait eu un malaise ou sa motoneige a eu un bris mécanique», poursuit Alexandre Champigny, qui décrit son oncle comme «une maudite bonne personne».

Expérimenté

Quelques heures plus tard, vers 15 h 45, Kevin Tremblay, 37 ans, de Roberval, a perdu la vie sur le sentier 73, à La Tuque, en Mauricie.

Le trentenaire «était bien équipé et avait tout le matériel nécessaire sur lui», rapporte Katya Levasseur, une employée du Relais 22 milles situé à 16 kilomètres d’où le motoneigiste a été retrouvé grièvement blessé. Il avait vraisemblablement de l’expérience sur les pistes.

Selon la SQ, il n’aurait pas été en mesure de négocier une courbe dans le sentier. Il aurait perdu le contrôle de sa motoneige avant d’en être éjecté.

«On sent que les motoneigistes ont besoin de liberté. Ils cherchent l’adrénaline et les sensations», raconte Mme Levasseur, qui travaille au Relais 22 milles depuis quatre ans.

Et «ce qu’on remarque, c’est qu’on a énormément de nouveaux motoneigistes, ajoute-t-elle. Donc veux, veux pas, s’il a plus de gens inexpérimentés dans les sentiers, il risque d’avoir plus d’accrochages.»

Sortir du confinement

Elle rappelle d’ailleurs que les motoneiges se sont vendues «comme jamais» cette année, comme chez Sports DRC, à Alma, où l’inventaire était déjà écoulé en janvier.

«On ne sait pas ce qui se passe présentement. On dirait que le monde s’est ennuyé de prendre l’air et quand ils arrivent dehors, c’est de l’imprudence», fait quant à lui valoir Daniel Simard, président du club de motoneige Lac-Saint-Jean, sans vouloir présumer des causes des récents accidents.

D’autres accidents

La Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec, qui avait d’ailleurs passé la fin de semaine à faire de la sensibilisation sur le terrain avec la SQ, s’est dite désolée par tous ces drames.

En plus des deux décès survenus sur les pistes, un homme manquait toujours à l’appel dimanche après avoir chuté dans la rivière des Outaouais vendredi soir, à l’Isle-aux-Allumettes.

Trois autres personnes ont été grièvement blessées dans les sentiers au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Gaspésie et en Montérégie.

L’an dernier, 24 motoneigistes ont perdu la vie au Québec.

La Tuque, en Mauricie (mortel)

Photo tirée de Facebook

Samedi vers 15 h 45 sur le sentier 73, à 16 km du relais 22

Kevin Tremblay, 37 ans, de Roberval, n’aurait pas été en mesure de négocier une courbe et aurait été éjecté.

Saint-Alphonse-de-Granby, en Montérégie

Photo courtoisie, Dan Labrosse

Un septuagénaire a été blessé gravement, samedi midi, dans une collision avec un camion de 53 pieds en traversant le chemin Viens. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie.

L’Isle-aux-Allumettes, en Outaouais

Un homme de 30 ans a été vu pour la dernière fois vers 20 h, vendredi, dans le secteur de Chapeau. Des recherches ont eu lieu aux abords de la rivière des Outaouais.

L’Ascension-de-Notre-Seigneur, au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un homme de 24 ans reposait toujours dans un état critique dimanche. Il aurait percuté un obstacle sur le sentier 328, près de la route de l’Église vendredi soir.

L’Ascension-de-ww, en Gaspésie

Un homme de 22 ans a chuté dans un ravin samedi vers 19 h à partir d’un sentier près du rang du Pin-rouge Nord. Dimanche, son état était jugé critique, mais stable.

Val-Joli, en Estrie (mortel)

Richard Champigny, 61 ans, de Dunham est décédé après avoir percuté un arbre dans un sentier, samedi, vers 10 h 30 près du 492, Grande-Ligne

– Avec l’Agence QMI