Une nouvelle tour de 15 étages dans Lebourgneuf

Le groupe montréalais Brivia poursuit son expansion dans la région de Québec et construira une nouvelle tour résidentielle de 15 étages dans le secteur Lebourgneuf. Un chantier de près de 70 millions de dollars.

Le nouvel immeuble sera voisin du projet de condos locatifs LB9, qui était également piloté en partenariat par le Groupe Brivia. En fait, il s’agit de la phase 2 de cet ensemble résidentiel.

La seconde tour, construite aussi à proximité de l’autoroute Laurentienne, comptera 218 appartements, des studios, des 2 1⁄2, 3 1⁄2, 4 1⁄2 et 5 1⁄2.

Photo courtoisie

«Nous sommes fiers que ce projet immobilier unique dans la région de Québec puisse prendre de l'ampleur et de continuer à contribuer à la revitalisation du secteur», a déclaré dans un communiqué Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia.

Vers la fin 2022

La nouvelle tour possédera une salle d’entraînement, une piscine, un lounge et un stationnement intérieur.

Photo courtoisie

Si tout va bien, les premiers locataires devraient pouvoir y aménager à la fin 2022. La première pelletée de terre a été réalisée, lundi.

«Il y a une demande très forte à Québec pour des logements locatifs. On aime beaucoup ce marché», a avancé au Journal Vincent Kou, vice-président du développement corporatif et croissance chez Groupe Brivia.

Quant à la troisième phase de LB9, le promoteur espère commencer les travaux en 2023. «On s’attend à un projet similaire à la phase deux», dit M. Kou. «L’investissement devrait être aussi de 70 millions $», poursuit-il.

La direction prévoit effectuer d’autres annonces pour la région de Québec, au cours des prochaines semaines, notamment l’acquisition d’un terrain et un autre développement immobilier.

Fondé en 2000, le Groupe Brivia brasse des affaires à Québec, à Montréal et à Toronto. Dans la métropole, l’entreprise est notamment responsable du projet YUL, qui comprend deux tours de 38 étages et plus de 800 unités, et du 1 Square Phillips (61 étages).