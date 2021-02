Une sœur peut-elle faire autant de mal consciemment?

Je suis une femme de 65 née dans une famille de deux filles. Mon père est décédé il y a dix ans. Ma sœur aînée qui n’avait jamais été proche de ma mère a quand même décidé, avec son mari, de s’occuper de cette dernière. Au début, ma mère se sentait un peu bousculé dans son quotidien, mais peu à peu, son diabète la rendant fragile, elle a remis sa vie entre les mains de ma sœur et de son mari.

Il y a cinq ans, ils l’ont incitée à vendre sa maison et se sont servidu capital pour aménager une rallonge à leur propre maison pour la loger, sans même me demander mon avis. J’ai bien tenté de faire comprendre à ma mère que cette façon de faire risquait de me léser dans ma part d’héritage et je lui ai demandé d’apporter un correctifà son testament.

Mais ma mère ne m’a jamais confirmé qu’elle avait procédé à semblable modification. Elle m’a juste dit que c’était ma sœur et son mari qui avaient pris, à sa demande, la responsabilité de voir à régler toutes les questions légales la concernant. Supposément qu’elle n’a plus la force ni l’intérêt à ça. J’ai alors senti clairement que ma pauvre mère du 89 ans avait remis son sort entre leurs mains.

Je sais bien que ma sœur a toujours trouvé que je manquais d’envergure et d’idéal et que je menais ma vie sans penser à mes vieux jours. Mais de là à décider de me voler, il y a des maudites limites. Comme en plus la pandémie ne nous a pas permis de nous voir aux fêtes, je n’ai aucun moyen, à part au téléphone, de parler à ma mère. Il me semble que j’aurais plus d’influence si je lui parlais face à face. Pouvez-vous croire que ma soeur, qui a tout ce dont elle a besoin pour bien vivre, va me faire un coup de cochon pareil ? Pensez-vous que ma sœur peut aller jusqu’à me léser complètement ? Qu’est-ce que je peux faire pour arrêter l’hémorragie?

Une sœur en colère

Vous êtes malheureusement la victime innocente d’une sœur qui abuse et d’une mère qui semble avoir abandonné la partie. Oui votre sœur peut aller jusqu’à vous léser complètement si votre mère lui a véritablement cédé ses pouvoirs légaux, mais de ça, vous n’avez aucune preuve. Seule votre mère peut vous dire la vérité là-dessus ! Bonne chance et ne tardez pas à aller aux sources.