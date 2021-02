Veillées en hommage aux intervenantes décédées

Une veillée en hommage aux deux intervenantes de la DPJ qui sont décédées la semaine dernière s'est tenue lundi soir au coin du boulevard Maisonneuve et de la rue Atateken, à Montréal.

• À lire aussi: La peine de côtoyer la souffrance des enfants en situation de vulnérabilité au quotidien

Les deux femmes, âgées de 26 et 23 ans, se seraient enlevé la vie. Elles travaillaient toutes les deux au CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et l’établissement a confirmé leur mort mercredi dernier.

Leurs collègues, bouleversés par cette tragédie, se sont réunis en grand nombre pour rendre hommage aux intervenantes. Plusieurs personnes qui n’avaient pas de lien avec les deux femmes, ou avec la DPJ, se sont aussi présentées lors des veillées qui avaient lieu un peu partout au Québec.

«C’était très important pour nous, mais surtout pour nos collègues qui étaient ici ce soir pour rendre un magnifique hommage à ces personnes», a dit Julie Houle, de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), en entrevue avec un journaliste de LCN.

«C’est une onde de choc à la grandeur de tout le Québec parce qu’il y a des veillées qui se passent présentement dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie, dans Lanaudière... c’est partout au Québec. C’est vraiment majeur», a-t-elle souligné, elle qui participait à l’une des deux veillées montréalaises.

L’annonce de cette nouvelle avait provoqué maintes réactions, notamment de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s’était dite bouleversée. Cette tragédie rouvre une fois de plus le débat quant à la charge de travail et la charge émotionnelle auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé et des services sociaux en temps de pandémie.

«C’est difficile de travailler avec toutes les mesures de protection, avec le travail, avec tout ce que ça implique. C’est très difficile pour tout le monde en fait», a mentionné Mme Houle, qui exerce sa profession dans le même CIUSSS.