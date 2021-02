Ville de Québec: 9 citoyens sur 10 satisfaits des services offerts

Pas moins de 90 % des citoyens de la capitale se disent plutôt ou très satisfaits des services offerts par la Ville de Québec selon un sondage Léger, un taux de satisfaction record, se félicite le maire Régis Labeaume.

Le maire de Québec a lui-même dévoilé les résultats de ce coup de sonde commandé par son administration, auprès de 1 000 personnes réparties dans les six arrondissements. Il s’agit du sixième exercice du genre depuis deux ans, dans un souci d’amélioration continue.

«On ne peut pas être plus heureux. On obtient un score qu’on n’avait pas obtenu dans les 5 sondages précédents», s’est-il réjoui, alors qu’il appréhendait la réaction du public dans le contexte actuel de pandémie qui oblige la Ville à restreindre l’accès à ses infrastructures intérieures. «On avait le pressentiment qu’il y aurait de la grogne», a-t-il indiqué au début de la séance du conseil municipal.

«Ces résultats-là, j’avais hâte de les voir parce qu’en période de COVID, avec du confinement, les gens sont plus en état de vigie par rapport à leurs services municipaux», a-t-il ajouté.

Déneigement et ordures

Le déneigement demeure au sommet de la liste des insatisfactions exprimées par les répondants (12 %) mais l’administration Labeaume se félicite néanmoins d’une amélioration significative à ce chapitre. Il y a un an, l’insatisfaction était trois fois plus élevée à 36 %.

«Visiblement, en termes de déneigement, nos affaires vont assez bien. Jamais on n’a eu un score aussi bas en termes d’insatisfaction», a plaidé le maire Labeaume. Quand on lui fait remarquer que l’hiver a été plutôt clément jusqu’à présent, en matière de précipitations, le maire se désole que la Ville soit toujours tenue responsable, quoi qu’il advienne.

«Quand ça va bien, c’est parce qu’l n’y a pas de neige et quand ça va mal, c’est de la faute de la Ville. "Damn if you do, damn if you don’t"...», a-t-il résumé. La gestion et le contrôle des finances publiques apparaît au deuxième rang des insatisfactions à 10 %.

Quant à la collecte des matières résiduelles, la Ville fait plutôt bonne figure avec une note moyenne de 7,9 sur 10. «On a entendu toutes sortes d’histoires d’horreur mais non, les gens sont très satisfaits», conclut le maire, qui note aussi un taux de satisfaction plus élevé pour la propreté dans les quartiers, les services policiers, les équipements sportifs, l’entretien des rues, la gestion de la circulation automobile, la signalisation routière et la réglementation sur les limites de vitesse.

Faible notoriété du 311

En revanche, la Ville reconnaît cependant qu’elle a encore des efforts à faire pour mieux faire connaître son service téléphonique 311, point de chute de toutes les plaintes et requêtes citoyennes.

Seulement 42 % des répondants disent connaître le service, un score identique aux deux précédents sondages. Et seulement 36 % des répondants sont au courant de l’existence d’une application mobile pour le 311. Les partis d’opposition n’ont pas manqué de le souligner lors de la séance du conseil municipal en soirée.

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Gosselin, a par ailleurs critiqué l’administration Labeaume qui refuse d’inclure une question sur le projet de tramway dans son sondage trimestriel, afin de mesurer l’évolution du taux d’adhésion. «Ça serait la moindre des choses de les sonder et de leur demander s’ils sont en accord ou pas», a suggéré le chef de Québec 21.