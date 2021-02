FRIGON, Georges-Henri



Il restera dans nos mémoires comme un homme d'une très grande douceur, d'une belle noblesse et d'une candeur naturelle.Au CHSLD Saint-Augustin, le 9 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Frigon, époux de madame Pierrette Gagnon. Il était le fils de feu Onésime Frigon et de feu Antoinette Roy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Outre son épouse madame Pierrette Gagnon, il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno, Gilles, Chantal (Denis Montpetit), feu Daniel, ainsi que Germaine Bouchard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Lise (Georges Michaud), Claudette (feu Victorin Bilodeau), Denise (Jean-Marc Boudreau), Ginette (Jean Côté), Nicole (feu Rodolphe Aucoin), Michel (Rhina Bouchard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre sa sœur jumelle Georgette Frigon (feu Antoine Cormier), sa sœur Marie-Jeanne Frigon (Émilien Ross), son frère Robert Frigon (Denise Goulet). La famille désire remercier chaleureusement le personnel soignant du CHSLD Saint-Augustin, et avec toute notre gratitude, l'infirmière Nathalie Chouinard, ainsi que le reste du personnel pour leur humanisme, leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Nous voulons aussi remercier le personnel du CLSC de Limoilou, sans oublier celui de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'hôpital Chauveau qui l'ont soigné à divers moments au cours de la dernière année. Vous êtes indispensables et nous ne pourrons jamais assez vous remercier.