DORVAL, Clovis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 février 2021, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur Clovis Dorval, époux de madame Louisia Frenette. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Arthur Dorval et de feu dame Lucienne Rochette. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outreson épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Frédérick (Claudine Grignon) et Patrick (Joanne Huot); sa petite-fille Vicky; ses frères et sœurs : Richard, Denise (André Grenier), Lise et feu Denis (Monique Gingras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette : feu Jacques (France Bourassa), Michel (Colette Piché), Suzette (Gilles Nappert) et feu Pierre (Huguette Fréchette); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société canadienne du Rein, via leur site internet : https://kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start ou signer sa carte de don d'organes. La famille tient à remercier le personnel du secteur de la néphrologie et de l'infectiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement le Dre Desjardins, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.