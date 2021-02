Ça se bouscule au classement de la section Nord

Le Canadien de Montréal roule en deuxième place dans la course impliquant les sept clubs de la section Nord, mais un regard dans le rétroviseur est de mise.

Avec une fiche de 9-4-2 et un total de 20 points au classement, le CH se fait particulièrement chauffer par les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary, qui ont respectivement 19, 18 et 17 points. À ce moment-ci, les Oilers ont toutefois joué deux matchs de plus que le Canadien, les Jets et les Flames.

«Nous avons obtenu la victoire, nous étions venus ici pour avoir ces deux points [au classement], disait l’attaquant des Jets Mark Scheifele, cité sur le site web de la LNH, après un important gain de 6 à 5 contre les Oilers, lundi soir. Nous avons ces points, c’est donc vraiment tout ce qui compte.»

Mercredi, contrairement au Tricolore, les six autres clubs canadiens seront en action. Un autre duel entre les Jets et les Oilers, à Edmonton, sera à nouveau très intéressant pour le classement. Les Jets (9-5-1) ont notamment l’occasion de doubler le CH. Par ailleurs, advenant une victoire contre les Canucks de Vancouver, les Flames (8-6-1) ont aussi la possibilité de s’approcher sérieusement du Canadien. Finalement, les Maple Leafs de Toronto, en tête de la section, ont une revanche à prendre face aux Sénateurs d’Ottawa, qui traînent de la patte.

Chaque point compte

Dans cette bataille de tous les instants, même les Canucks se consolaient à l’idée d’avoir récolté un précieux point, lundi, malgré une défaite de 4 à 3 contre les Flames en prolongation. Il faut dire que l’attaquant Brock Boeser, avec son 11e but de la saison, a poussé les deux équipes en période supplémentaire en touchant la cible, en désavantage numérique, avec 31 secondes à écouler au troisième tiers.

«D’inscrire un but tardif comme ça crée de bonnes sensations sur le banc, a convenu l’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green. Beaucoup de gars ont mentionné que c’était un gros but pour obtenir un point.»

Avec seulement 15 points en 19 rencontres, les Canucks n’ont pas connu le départ souhaité, mais une série de victoires pourrait vite les replacer dans la course. Rappelons que seulement les quatre meilleurs clubs de la section seront qualifiés pour les prochaines séries éliminatoires.