Ces joueurs qui ont joué dans la Ligue américaine sur le tard

Parfois, certains joueurs talentueux parviennent à faire rapidement le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir été repêchés, sans devoir évoluer auparavant dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Ces succès hâtifs ne signifient pas pour autant que ces joueurs ne passeront pas, à un moment ou un autre, par le circuit Andrews. Voici cinq joueurs qui ont vu leur étoile pâlir et qui ont été rétrogradés en fin de carrière, pour plusieurs raisons différentes.

Michael Frolik

Photo d'archives, Ben Pelosse

Ayant accepté un contrat d’une saison d’une valeur de 750 000 $ avec le Canadien de Montréal lors de la plus récente saison morte, Frolik a rapidement été placé dans l’escouade de réserve, si bien qu’il n’a pas joué dans la LNH depuis le 7 mars dernier.

Ainsi, le Tricolore l’a envoyé avec le Rocket de Laval à des fins de remise en forme, avec qui il devait disputer, mardi, son tout premier match au sein du circuit de développement.

Chris Chelios

Chris Chelios est pour plusieurs un exemple de longévité, et pour cause: il est le deuxième plus vieux joueur à avoir évolué dans la LNH à 48 ans et 71 jours, loin derrière Gordie Howe (52 ans, 11 jours).

On peut toutefois se demander si l’ancien du Canadien de Montréal n'a pas allongé la sauce un peu trop puisqu’il a été blanchi en 35 parties lors de ses deux dernières campagnes, en 2008-2009 et 2009-2010 avec les Red Wings de Detroit et les Thrashers d’Atlanta.

Il a même été cédé dans les mineures par les deux clubs. En 2009-2010, il a totalisé cinq buts et 22 points, montrant un impressionnant différentiel de +34, en 46 parties avec les Wolves de Chicago.

Wade Redden

Photo d'archives, Agence QMI

Profitant de l’autonomie complète en 2008, Wade Redden a quitté les Sénateurs d’Ottawa pour les Rangers d’Ottawa en vertu d’un contrat de six ans d’une valeur de 39 millions $.

Après deux saisons difficiles avec les Rangers, il a été cédé au Whale du Connecticut avant le début de la campagne 2010-2011, à 33 ans. Il est devenu, à ce moment, le joueur le mieux payé de l’histoire du circuit.

Dany Heatley

Ottawa Sun; Blair Gable; Photographer

Marqueur de 372 buts dans la LNH, Dany Heatley a réussi neuf saisons d’au moins 20 buts, dont deux de 50 filets. Lorsqu’il s’est joint aux Ducks d’Anaheim pour la saison 2014-2015, il était toutefois bien loin de ce rendement.

Ainsi, après seulement six matchs sans le moindre point, il a été envoyé aux Admirals de Norfolk. Échangé ensuite aux Panthers de la Floride – puis cédé au Rampage de San Antonio – , il a amassé huit buts et 20 points en 43 parties dans la LAH avant d'aller en Allemagne pour disputer une dernière saison.

Alexander Mogilny

Greg Henkenhaf, Toronto Sun

En fin de carrière, Mogilny a accepté un pacte de deux ans d’une valeur annuelle de 3,5 millions $. À 34 ans, il s’est bien débrouillé avec 12 buts et 25 points en 34 parties en 2005-2006.

Les Devils ont toutefois décidé de l’envoyer dans la Ligue américaine pour des raisons financières, au cours de la toute première saison de la LNH avec un plafond salarial. À ce moment, ses 473 buts dans la LNH étaient le plus haut total pour un joueur qui disputait son premier duel dans la LAH.