Championnats du monde de courte piste: baptême du feu pour six Québécois

En dépit de l’absence de Kim Boutin, plusieurs patineurs de la Belle Province auront l’occasion de se faire valoir à Dordrecht. Cette seule et unique compétition de la saison permettra alors à un total de six patineurs québécois d’effectuer leurs premiers coups de patin à des Championnats du monde seniors.

Selon la liste provisoire publiée la semaine dernière par Patinage de vitesse Canada, Danaé Blais, Claudia Gagnon et Florence Brunelle vivront leur baptême du feu du côté féminin, tout comme William Dandjinou, Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles dans les épreuves masculines.

Les noms d’Alyson Charles, Steven Dubois et Courtney Sarault figurent également sur cette liste, alors que ceux de Camille De Serres-Rainville et Pascal Dion y sont inscrits à titre de réservistes.

«Ce sera la première et la dernière compétition de l’année, alors j’ai hâte d’aller compétitionner», a affirmé Florence Brunelle en entrevue à Sportcom la semaine dernière.

«J’ai très hâte d’y participer et d’y tirer de l’expérience. Je n’ai rien vécu de tel encore, alors j’apprends beaucoup à travers ça», a ajouté celle qui en sera même à une toute première compétition chez les seniors, après avoir décroché deux médailles d’argent (500 m et 1500 m) aux derniers Championnats du monde juniors de Bormio, en Italie.

La Trifluvienne de 17 ans avait également brillé aux Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020 en obtenant une médaille de bronze au 500 m et un autre au 1000 m. Elle estime maintenant être prête à faire face à de nouveaux défis.

«J’ai hâte de me comparer et d’en apprendre sur moi-même en coursant contre des personnes qui ont plus d’expérience et qui sont plus vieilles que moi. Je vais pouvoir en savoir plus sur ce que j’ai à travailler et sur ce que je fais bien.»

Un système de pointage avait été mis en place pour aider les entraîneurs à évaluer le travail des athlètes. Étant ceux ayant cumulé le plus de points, Florence Brunelle et Charles Hamelin ont été présélectionnés pour les distances individuelles.

«Participer aux distances individuelles était un de mes objectifs. Je l’avais en tête et je travaillais pour ça. C’était agréable d’apprendre que j’étais présélectionnée, mais surprise qu’une seule soit annoncée pour l’instant», a conclu Florence Brunelle.

Notons que trois autres patineurs (une femme et deux hommes) seront choisis au cours des prochaines semaines pour prendre part aux diverses épreuves individuelles.

L’équipe nationale canadienne s’envolera pour les Pays-Bas le 27 février prochain.