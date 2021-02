TREMBLAY, Marcel



À l'hôpital St-Sacrement, le 13 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marcel Tremblay, conjoint de madame Line Blaney. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.de 10 h à 14 h.et de là au cimetière St-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Line; ses deux enfants : Clément et Andrée (Alain Lord); ses deux petits-enfants : Noé-Nicolas Dionne (Maude Boucher) et Léa Dionne (Léandre Girard); ses frères et sœurs : feu Ghislain (feu Laurette Lapierre), Rose (feu Fernand Chouinard), Aline (Lucien Bouchard), feu Gisèle, Guy (Huguette Gervais), Raynald (Reine Boudreault), Claude (Natalie Lamarche), Michel (Louise Nadeau), Monique (Gabriel Allaire), Jacques (Ghislaine Ouellet) , Sylvie (William Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.