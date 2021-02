De nouveaux chalets à louer cet été au bord du lac à Duchesnay

De tout nouveaux chalets accueilleront les vacanciers à compter du mois de juin à la Station touristique Duchesnay, un centre de villégiature de la Sépaq situé près de Québec, en bordure du lac Saint-Joseph.

Nommés «Oxygène», ils pourront loger entre quatre et 16 personnes, au creux de la baie Duchesnay, à proximité des installations nautiques de la station, elles aussi remises à neuf.

Ces chalets contemporains, au design presque scandinave, remplaceront les cottages vieillots qui se trouvaient sur le site, et viendront s’ajouter aux 48 chambres avec vue de l’Auberge Duchesnay.

PHOTO DIANE TREMBLAY

Les familles y trouveront le grand confort: cuisine équipée (four à micro-ondes inclus), salle de bain avec douche, laveuse et sécheuse, internet et télé avec câble, air conditionné et foyer au gaz. À l’extérieur, ils auront accès à leur trou à feu, table de pique-nique et barbecue.

Particulièrement lumineux, les nouveaux chalets «se marient à merveille au milieu naturel et aux autres bâtiments existants de la Station touristique Duchesnay, dont l’Auberge, affirme Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la Sépaq. La vue sur le lac Saint-Joseph a été la priorité à toutes les étapes de la conception.»

Les clients qui séjourneront en chalet auront accès aux services de l’Auberge et à plusieurs activités de plein air, dont la location de vélo et d’embarcations nautiques en été, ou encore l’accès aux sentiers de ski de fond et de raquette en hiver.

Exclusifs à Duchesnay, les chalets Oxygène — en version deux, trois ou quatre chambres — accueilleront les visiteurs dès le 3 juin 2021. Les réservations sont maintenant ouvertes et les prix démarrent à 229 $ par nuit en occupation quadruple.

Info: www.sepaq.com/ct/duc