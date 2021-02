Insultées par l’offre de compensation de la Ville

Une femme et sa fille se sont fait offrir un « insultant » 500 $ par la Ville de Montréal pour un arbre centenaire qui aurait pu les tuer et qui les laisse depuis deux ans avec un traumatisme.

« Si ma fille ne s’était pas garrochée dans la garnotte, comme on dit en bon québécois, elle serait morte. Et moi, les gens ont dû me déterrer de sous les grosses branches », se rappelle Estelle Ste-Croix, 66 ans.

Il y a plus de deux ans, Mme Ste-Croix et sa fille, Audrey Bankley, discutaient sur le banc d’un parc du carré Saint-Louis, à Montréal, quand un arbre centenaire malade s’est effondré sur les deux femmes.

« Je pense que j’ai perdu connaissance parce que j’étais sur le sol quand je me suis réveillée. J’ai entendu la voix de ma mère qui était encore sous l’arbre. C’était vraiment traumatisant », relate la jeune femme de 36 ans.

Photo courtoisie

Elle éprouve encore des difficultés à se promener près de gros arbres aujourd’hui.

Chanceuses dans leur malchance, les deux femmes s’en sont sorties avec des blessures mineures, puisque Mme Bankley a eu le réflexe de sauter hors de la trajectoire du « gros morceau ».

Sa mère, qui était du « bon côté », a quant à elle été éjectée du banc par les branches.

Suivant les conseils d’un avocat, le duo mère-fille a attendu deux ans avant de réclamer une compensation à la Ville de Montréal, le temps de faire appel à des experts.

« Lésées » par la Ville

« C’est ma fille qui a fait les démarches pour une compensation. La Ville lui a offert 500 $. On est presque mortes, on a été blessées, on est traumatisées. Ça a été un événement terrible. [...] Je dois faire une réclamation aussi, mais on se sent un peu lésées », soupire la mère.

Selon Estelle Ste-Croix, ce montant ne couvrira même pas le prix des médicaments liés aux problèmes physiques qu’elle a développés à la suite de l’événement.

Photo courtoisie

« Un de mes amis m’a dit qu’il a reçu 900 $ pour une pancarte de la Ville qui est tombée sur sa voiture. Et je ne pense pas qu’il était dedans. C’est vraiment insultant », poursuit sa fille, qui vit beaucoup d’anxiété depuis.

Éviter un autre drame

Si elles n’ont pas l’argent pour entamer une poursuite à la cour, elles espèrent au moins que la Ville prendra conscience de sa responsabilité auprès des citoyens pour éviter qu’un drame similaire se produise dans un parc de la grande métropole.

Il faudrait au moins poser des pancartes ou ériger un périmètre de sécurité pour aviser les gens, insistent-elles.

« Il y avait des enfants dans le parc, une femme en chaise roulante à côté de nous. Vraiment, on est chanceuses d’être encore en vie », conclut Audrey Bankley.

Jointe par Le Journal, la Ville de Montréal n’a pas souhaité commenter le dossier, indiquant que « l’enquête se poursuit ».