Kim Boutin: un recul nécessaire en vue de Pékin

(Sportcom) – Kim Boutin a annoncé mardi qu’elle fera l’impasse sur les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste prévus du 5 au 7 mars à Dordrecht, aux Pays-Bas. Une décision motivée par bon nombre de facteurs et qui lui permettra de concentrer ses énergies en vue des Jeux olympiques de Pékin 2022.

«Cette décision-là vient du fait qu’il y a eu beaucoup de changements dans cette saison et cette année. Je pense que ça a affecté beaucoup d’athlètes, dont moi, et je prends ce recul dans l’optique de me préparer davantage pour les Jeux olympiques», a-t-elle lancé d’entrée de jeu lors d’une visioconférence.

La patineuse a avoué que les derniers temps n’ont «pas été faciles». En plus des multiples reports et annulations de compétitions, elle a dû composer avec le départ précipité de son entraîneur de longue date Frédéric Blackburn.

«Ça fait partie des nombreux changements. J’ai connu beaucoup de succès avec Fred [Blackburn] et c’est sûr que ça m’a affectée, mais la décision [de faire l’impasse sur les mondiaux] est vraiment prise dans l’optique de me repositionner», a mentionné Boutin, tout en ajoutant que la transition avec Sébastien Cros, nouveau pilote de l’équipe nationale, se déroule bien.

«On est souvent en communication et j’adore sa façon de penser et sa façon de peaufiner la préparation dans une bonne ambiance. Je m’assure d’être dans un bon état d’esprit pour reprendre l’entraînement avec lui», a poursuivi celle qui compte rechausser les patins dès le mois d’avril.

À l’aube de la saison 2020-2021, la barre était haute. Boutin s’était surpassée lors de la dernière campagne, remportant un total de neuf médailles individuelles, dont sept d’or. De quoi ajouter davantage de pression sur ses épaules dans ces temps d’incertitudes.

«L’année 2019 a été remplie de beaux résultats et ç’a été très exigeant. J’avais beaucoup de pression, mes exigences étaient très élevées et c’est sûr que cela a affecté ma préparation», a avoué l’athlète de 26 ans qui était aussi montée sur le podium à quatre occasions avec le relais féminin.

Ainsi, Boutin espère que ce pas de recul lui sera bénéfique, un peu à l’image de ce qu’elle avait fait après avoir remporté trois médailles aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018.

«Ç’a toujours payé pour moi. Je suis très sensible comme personne et j’écoute toujours mes "feelings". Maintenant, je dois trouver comment je peux pratiquer ce sport-là en sachant que je serai très attendue aux prochains Jeux. Je dois trouver un équilibre qui est sain dans ce monde de performance», a indiqué celle qui ne vise rien de moins que l’or à Pékin.