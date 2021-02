Le Parti conservateur réclame la relocalisation des Jeux de Pékin

Le Parti conservateur presse Justin Trudeau de demander la relocalisation des Jeux olympiques de Pékin, prévus pour 2022, en raison du génocide qui a cours envers la minorité musulmane ouïghoure.

«Le Canada ne devrait pas envoyer nos athlètes en Chine au beau milieu d’un génocide, a fait savoir le chef Erin O’Toole mardi. Le Canada a toujours été un chef de file de la défense des droits de la personne et de la dignité. Mais aujourd’hui, nous sommes devenus un pays caractérisé par le silence, et non pas par l’action réfléchie.»

Le 6 février, un regroupement de 13 députés fédéraux issus de tous les partis a cosigné une lettre demandant au Comité international olympique de relocaliser les Jeux.

Il est rare que le Parti conservateur et le Parti vert soient sur la même longueur d’onde. Pourtant, la nouvelle cheffe des Verts, Annamie Paul, a elle-même demandé que les Jeux soient relocalisés. Celle-ci a même proposé que le Canada devienne le pays d’accueil en 2022.

D’autres pays ont flirté avec l’idée de relocaliser ces Jeux d’hiver, ou même de les boycotter entièrement. Le secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni avait suggéré à l’automne dernier un boycottage des Jeux.

La position du Comité olympique international n’a pas bougé d’un iota malgré les controverses.