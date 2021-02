Québec se prépare pour un gros combat de boxe

La scène de la boxe québécoise reprend peu à peu sa vigueur, et le gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui aura lieu le 17 avril au Centre Vidéotron et qui mettra en vedette David Lemieux et Simon Kean en est la preuve.

Le président d'EOTTM, Camille Estephan, s’est dit très heureux de pouvoir présenter un événement de cette envergure au Québec après une année 2020 marquée par la pandémie de COVID-19.

«Je suis heureux de pouvoir parler de la grande boxe et de grandes opportunités pour nos boxeurs et la boxe québécoise en général avec un grand événement», a lancé d’entrée de jeu le président d'EOTTM, Camille Estephan, lors d’une vidéoconférence, mardi.

Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.) sera l’adversaire de Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.). Il s’agira d’un troisième duel chez les super-moyens (168 lb) pour le Québécois, qui avait passé le K.-O. à Francy Ntetu, le 10 octobre dernier.

«C’est une très belle opportunité pour moi de montrer à tout le Québec de montrer ce que j’ai, a dit Lemieux. Depuis le combat contre Ntetu, je n’ai jamais vraiment arrêté l’entraînement. Je suis en forme et j’ai faim. Le 17 avril sera le commencement d’une belle brochette de combats cette année pour moi. Je veux revenir à la boxe avec une belle note. Je vais être prêt pour épater la galerie.»

Kean (19-1-0, 18 K.-O.) mettra pour sa part un terme à une pause de près d’un an en affrontant Stan Surmacz (12-1-0, 7 K.-O.). Ce combat a été reporté à deux reprises l’année dernière.

Les combats de Kean et de Lemieux seront par ailleurs diffusés en direct sur les ondes du réseau TVA Sports.