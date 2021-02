Rimouski: des mises en demeure dans le dossier de l’escalier

Marianne Lefebvre Campbell, cette locataire de Rimouski qui avait suscité un tollé la semaine dernière en dénonçant le retrait de l’escalier donnant accès à son logement, a reçu une mise en demeure de son propriétaire lui intimant de retirer ses propos.

Le propriétaire du triplex de la rue Tessier, Régis Roussel, a également fait parvenir une mise en demeure au Comité logement de Rimouski-Neigette.

L’homme réclame notamment, dans le document dont TVA a obtenu copie, que Mme Lefebvre Campbell «cesse immédiatement sa campagne de dénigrement à l’endroit de M. Roussel».

Il lui demande aussi «de retirer tous les propos inappropriés [qu’elle a fait] circuler dans les médias et de [se] rétracter publiquement sans autre avis ni délai».

«On attend maintenant la réponse de Mme Lefebvre Campbell. Si c’est nécessaire, on va aller devant le tribunal», a précisé l’avocat de M. Roussel, Me Pierre Lévesque.

La principale intéressée n’entend cependant pas reculer. Jointe au téléphone, Mme Lefebvre Campbell a indiqué qu’elle ne retirerait pas sa publication des réseaux sociaux puisqu’elle ne considère pas qu’elle soit mensongère.

La locataire avait dévoilé, la semaine dernière, que son propriétaire avait retiré l’escalier et démantelé une partie du solarium de son logement. Selon elle, il chercherait ainsi à la forcer à quitter son logement, dans le but de faire des travaux.

Rappelons que selon le Tribunal administratif du logement, un propriétaire doit donner au locataire un avis dix jours avant le début des travaux.

Or, dans la présente situation, un avis a été émis et signé par la locataire et le propriétaire le jour où les travaux ont débuté.

L’avocat de M. Roussel, Me Pierre Lévesque, a d’ailleurs confirmé que son client n’a pas envoyé d’avis écrit dix jours avant le début des travaux.