«Star Académie»: Olivier, Maëva et Shayan en danger ce dimanche

Sitôt commencée, l’aventure Star Académie pourrait se conclure dimanche pour Olivier Faubert, Maëva Grelet ou Shayan Heidari, qui sont les trois premiers candidats en danger de la saison.

C’est la portion hebdomadaire la plus difficile de Star Académie : voir trois talents être mis en danger, puis assister au départ de l’un d’eux à la fin de la semaine.

En cette première semaine à l’Académie, cinq participants (Queenie Clément, Olivier, Rosalie Ayotte, Maëva et Shayan) ont passé en évaluation devant les professeurs Gregory Charles, Lara Fabian et Ariane Moffatt, qui ont formulé leurs commentaires francs, mais constructifs, à l’égard de leurs élèves, dans la quotidienne de mardi, à TVA.

«Les cinq, je les mettrais en danger», a déclaré Gregory Charles, non pas pour voir ses protégés partir de Waterloo, mais plutôt pour leur permettre de travailler et de s’améliorer.

Olivier en larmes

Chacun a eu des réactions différentes. Alors qu’avant son tête-à-tête avec les enseignants, Rosalie s’est dite impatiente de montrer son savoir-faire et clamait qu’elle ne serait pas en danger, Olivier avait les blues après son propre test, désappointé par les commentaires de ses mentors.

Maëva a interprété une chanson en hommage à sa maman, une femme solide, qu’elle qualifie de véritable guerrière. «Je te crois quand tu chantes», l’a saluée Lara au terme de sa prestation. Pour expliquer la mise en danger de Maëva, la directrice a eu ces mots : «J’ai envie de te parler de passation, de douleur [...], de comment on peut la dissoudre en se connectant avec les autres.»

Nullement décontenancée, la jeune femme s’est dite heureuse de pouvoir «tout donner» en début de périple pour, ensuite, «continuer l’aventure».

Le pauvre Olivier a laissé aller ses pleurs en apprenant qu’il devra défendre sa place dimanche. «C’est l’eau qui lave. Fais-le sortir [le méchant], moi, je suis là pour ça», l’a consolé une Lara Fabian maternelle.

Quant à Shayan, il s’est fait annoncer qu’il est en danger parce que le trio décideur de l’Académie aimerait bien déceler chez lui «une palette de couleurs plus vaste».

«Parce qu’on sait que tu en es contenu», lui a précisé Lara.

William : bébé s’en vient!

La quotidienne de mardi a également été le théâtre de la première classe d’identité artistique de Xavier Dolan, accueilli en héros par ses étudiants. Le cinéaste a parlé à son auditoire d’assurance, de succès et d’aspirations, et leur a offert des cahiers pour consigner leurs états d’âme, espoirs et inspirations.

À la fin de l’épisode, Lara Fabian a interpellé William pour lui annoncer qu’il devrait rapidement quitter l’Académie, car sa conjointe était sur le point d’accoucher de son deuxième fils. Le jeune papa, aussi fébrile que bouleversé, a ensuite révélé à ses collègues excités que «le bébé de l’Académie» s’en vient.

Le public pourra voter pour protéger un candidat de Star Académie de l’élimination lors du variété de dimanche, à 19 h, à TVA.