Un chat retrouvé un an et demi après sa disparition

Une famille qui avait perdu son chat il y a un an et demi a eu le bonheur de le retrouver sain et sauf.

Napoléon, un chat de 12 ans, s’est sauvé pendant que sa famille, qui réside à Ottawa, était en visite à Saguenay.

Depuis, sa famille n’a plus eu de ses nouvelles.

Or, un chat errant a été apporté dernièrement à la SPCA de Saguenay.

Comme celui-ci avait une micropuce, la SPCA a pu savoir qu'il appartenait à une famille d'Ottawa et qu'il s'agissait de Napoléon.

La micropuce ne permet de retracer le chat comme un GPS, mais permet d'avoir de l'information sur l'animal.

Sa famille est venue le chercher après un an et demi d'absence.

Une histoire qui finit bien.