Un cyclone de catégorie A

À défaut de tout balayer, L’œil du cyclone a tout pour plaire. C’est drôle, bien joué, bien écrit, bien réalisé... et, surtout, instantanément accrocheur.

Après avoir regardé ses trois premiers épisodes, qui atterrissent sur ICI Tou.tv Extra jeudi, on ne veut que poursuivre notre séance d’écoute en rafale, histoire de garder le sourire qu’ils nous ont accroché au visage. Pas mal pour une série qui parle de charge mentale.

Réalisée par Alain Chicoine et Julie Hogue d’après une idée originale de Dominic Anctil, cette comédie brosse le portrait d’Isabelle (Christine Beaulieu), organisatrice de mariages et mère monoparentale de trois enfants (campés avec justesse par Lilou Roy-Lanouette, Joey Bélanger et Emi Chicoine) qui tente de survivre au tourbillon du quotidien.

Pensez aux Parent... si Anne Dorval avait obtenu la garde des garçons après s’être séparée de Daniel Brière.

Jamais beige

Parlant des Parent, le public qui regardait la série de Jacques Davidts craquera assurément pour L’œil du cyclone. C’est tout aussi irrésistible.

Courtes et punchées, les scènes s’enchaînent à vitesse grand V. On n’a pas le temps de s’ennuyer.

Les textes – qui proviennent d’un pool mixte de 12 auteurs – sont ciselés et gentiment mordants. C’est rassembleur et grand public, mais jamais beige.

Cette production de KOTV (Plan B, La Maison-Bleue) présente également une particularité : le personnage d’Isabelle brise souvent le quatrième mur pour s’adresser directement aux téléspectateurs.

En télévision, ce n’est pas la première fois qu’on emploie ce procédé. Des fois, c’est concluant (Kevin Spacey dans House of Cards, Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag) ; d’autres fois, c’est tellement raté qu’on laisse tomber après une saison et demie (Sarah Jessica Parker dans Sex and the City).

Heureusement, ces apartés glissés en douce en regardant la caméra fonctionnent dans L’œil du cyclone. Ils nous donnent un accès privilégié aux véritables pensées du personnage principal et ajoutent du relief aux dialogues.

Christine et Véro

La distribution est également impeccable. Dans un rôle initialement confié à Julie Le Breton (cette dernière s’est désistée parce qu’elle devait tourner Les beaux malaises), Christine Beaulieu crève l’écran. D’un naturel désarmant, elle compose une Isabelle multifacette à laquelle plusieurs femmes s’identifieront.

Sous les traits d’Éliane, sa sœur, Véronique Cloutier déploie son excellent timing comique. Après quelques scènes, on oublie l’animatrice-vedette pour croire au personnage de courtière immobilière (et non d’« agente immobilière », parce que « ça fait plus big ») qu’elle propose.

Danielle Proulx vient compléter ce trio mère-filles hautement divertissant.

Quant à Patrick Hivon, il défend l’ex irresponsable mais charmant avec beaucoup d’aisance, comme d’habitude.

Comme d’autres comédies dites familiales, Les Parent et Modern Family, L’œil du cyclone pourrait s’étaler sur plusieurs années. Tant mieux, car on s’imagine bien suivre cette famille pendant six ou sept saisons, du moins assez longtemps pour voir grandir les enfants.

► Les six premiers épisodes de L’œil du cyclone atterrissent sur ICI Tou.tv Extra, section Véro.tv, jeudi. Les sept suivants sont attendus le 4 mars.