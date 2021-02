Un immeuble montréalais qualifié de «bombe à retardement»

Des experts en itinérance et en santé mentale ne sont pas étonnés qu’un meurtre ait été commis dans un immeuble de logements sociaux pour une clientèle vulnérable à Montréal-Nord, où il y aurait des lacunes dans l’encadrement.

« On a définancé et coupé l’accompagnement. À partir de ce moment-là, l’équilibre est fragile et ça peut juste être une bombe à retardement », pense Jean-Nicolas Ouellet, directeur du Centre d’activités de Montréal-Nord pour le maintien de l’équilibre émotionnel, un organisme qui aide les personnes atteintes de troubles de santé mentale.

Photo courtoisie

La « bombe à retardement » à laquelle il fait référence est un immeuble de 23 appartements, sur le boulevard Pie-IX, dans lequel un résident de 37 ans, connu pour ses crises par les autres locataires, a assassiné son voisin de 59 ans. Il s’est barricadé au dernier étage pendant 12 heures dans la nuit de jeudi dernier.

En 2016, le Centre de réhabilitation Bon secours, qui offrait sur place des services de thérapie et d’intervention aux hommes alcooliques et toxicomanes sans domicile fixe y logeant, a dû fermer en raison de problèmes financiers liés, entre autres, à des coupes du gouvernement Couillard.

Aujourd’hui, la clientèle vulnérable ne compte que sur trois employés qui offrent du « soutien communautaire ».

Cet encadrement est insuffisant, selon Daniel Pitre, directeur de l’organisme L’Amour en action, qui aide les itinérants de l’arrondissement de Montréal-Nord. Il n’a été « aucunement surpris » par le drame.

« Je ne recommanderais à personne de ma clientèle d’aller habiter là, explique-t‐il. Il manque de supervision. Le meurtre dont on a entendu parler, c’est la pointe de l’iceberg de ce qui se passe là-dedans. »

Plusieurs Visites de la police

Les altercations et les bagarres dans cet immeuble se seraient multipliées au cours des dernières années, si bien que les agents de la police de Montréal sont devenus des habitués des lieux.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Selon nos informations, les policiers se sont rendus à cette adresse des centaines de fois depuis quatre ans.

La pandémie et les mesures sanitaires auraient également exacerbé les tensions au sein de l’établissement.

« On a senti tout l’été et au printemps qu’il y avait une perte de contrôle », dit M. Ouellet.

« Urgent » d’intervenir

Selon M. Pitre, cette situation ne peut plus perdurer, sans quoi une autre tragédie pourrait se produire.

« C’est très urgent que les décideurs investissent pour augmenter les ressources. »

L’organisme qui possède et gère l’établissement, Espace la Traversée, dit dépendre du financement gouvernemental.

« Je suis persuadé qu’il faudrait ajouter du personnel dans ce type de service », mentionne le directeur général, François Tremblay.