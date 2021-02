Une surprise remplie d’amour

Photos courtoisie

Les résidents de l’Unité J-5000 du CHSLD Saint-Augustin, de Québec, ont eu droit à une belle surprise remplie d’amour à l’occasion de la St-Valentin. Les élèves de 2e secondaire de Saint-Jean-Eudes, école secondaire privée située dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, leur avaient préparé des cartes avec de douces pensées accompagnées de vidéos de musique par les musiciens de l’école (photo). Le projet, initié par les enseignantes Julie Bilodeau, Annie Guillemette et Amélie Renaud, avait pour but de permettre aux élèves, par ces petits gestes simples, de briser l’isolement et d’envoyer de l’amour et un peu de réconfort aux personnes âgées en cette période particulièrement difficile pour eux.

Une nouvelle vie pour l’ancien Musée ?

Photos courtoisie

Vous vous souvenez de l’ancien Musée de voitures anciennes (photo), à Pohénégamook, fondé par l’homme d’affaires feu Charles Guérette ? Le Musée du Domaine, qui avait été reconverti afin d’accueillir différents événements (photo), vient de passer aux mains de la grande famille Pomerleau de Rivière-du-Loup. Anne Guérette (photo), présidente de la Fondation des Jeunes Mamans du Québec, qui était propriétaire du bâtiment depuis sa construction en 2001, a le sentiment du devoir accompli et est à la fois heureuse et fière que cette infrastructure de bois construite par son père se retrouve entre les mains de la grande famille Pomerleau, propriétaire, entre autres, du Groupe le Grand Portage, un regroupement de trois concessions automobiles (Volkswagen, Nissan et Subaru) et d’un mégacentre de voitures d’occasion à Rivière-du-Loup. La vocation du bâtiment n’a pas encore été établie de façon précise par les nouveaux proprios.

Olivier et Mme Chose

Photos courtoisie

Les prestigieux International Design Awards (IDA), qui reconnaissent l’excellence et la créativité hors norme des projets de design et d’architecture issus de partout dans le monde, ont récemment décerné un prix de bronze à Olivier Dufour (photo) et à son studio Lucid Dreams dans la catégorie « Interior Design – conceptual » pour la création de l’excentrique restaurant Madame Chose (photos), marque du groupe Restos Plaisirs, situé dans le marché alimentaire Les Galeries Gourmandes aux Galeries de la Capitale. Les IDA sont parmi les prix de conception les plus reconnus à l’échelle mondiale.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 février 1939, un spectaculaire incendie détruit la majeure partie de l’hôpital Saint-Michel-Archange (photo) à Québec. On ne déplore qu’une seule perte de vie parmi les 2000 patients et les 200 religieuses qu’abrite l’institution. Les coûts des dégâts sont estimés à 1,3 M$. La reconstruction de l’hôpital commence la même année.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicola Cortina (photo) gestionnaire du ristorante Michelangelo à Sainte-Foy, 73 ans... Luc Langevin, illusionniste et magicien né à Saint-Augustin-de-Desmaures, 36 ans... Bernard « Bernie » Laberge, directeur des programmes à M 102.9, 44 ans... Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia (PQ), 46 ans... Marie-France Lambert, agente de communications à la municipalité de Shannon, 51 ans... John McEnroe, ex-joueur de tennis américain, 62 ans... Gilles Girard, chanteur soliste des Classels, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 février 2019 : Mario Chénart (photo), 57 ans, auteur-compositeur-interprète originaire de Lauzon (Lévis)... 2018 : Gaston Naessens, 94, controversé biologiste d’origine française... 2017 : George « The Animal » Steele, 79 ans, ancien lutteur professionnel WWE... 2016 : Boutros Boutros-Ghali, 93 ans, ancien secrétaire général des Nations unies (1992 et 1996)... 2015 : Lesley Gore, 68 ans, chanteuse américaine... 2013 : Lanier Greig, 64 ans, ancien membre de ZZ Top... 2013 : Tony Sheridan, 72 ans, guitariste et chanteur anglais... 2012 : Gary Carter, 57 ans, le meilleur receveur de l’histoire des Expos de Montréal... 2002 : Mgr Marius Paré, 98 ans, évêque de Chicoutimi de 1961 à 1979... 2001 : Jean-Joffre Gourd, 84 ans, président fondateur de Radio Nord Communications... 1988 : Ti-Jean Carignan, 71 ans, considéré comme l’un des plus grands violoneux.