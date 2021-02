Ancien zoo de Québec: mobilisation pour sauver la serre indo-australienne

Trois organismes citoyens de Charlesbourg se mobilisent dans l’espoir de sauver la serre indo-australienne du défunt jardin zoologique et un autre pavillon menacé de démolition.

Le conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, la Table de quartier Orsainville et le conseil de quartier Des Jésuites demandent au gouvernement Legault de préserver la serre, construite au coût de 14 M$ en 2002 – et fermée en 2006 – ainsi que le Pavillon des fauves et des primates.

Ils réclament aussi de rendre accessible à la population la partie du parc qui est barricadée depuis quinze ans et la Maison Brassard, laquelle est sous la juridiction de la Commission de la Capitale Nationale du Québec (CCNQ) à l’instar du Parc des Moulins.

La menace de démolition est bien réelle, surtout pour les anciens pavillons du zoo, qui font présentement l’objet d’une analyse par l’État québécois. Rappelons qu’ils sont situés sur des terrains adjacents au gigantesque stationnement de la rue de la Faune où deux nouvelles écoles seront érigées dans les prochaines années.

«Lors de la rencontre qu’on a eue avec le ministre et député Jonatan Julien le 19 janvier dernier, un des scénarios qui était très envisagé, c’était la table rase. Ils démolissaient tous les bâtiments et recommençaient à nouveau ce parc-là. Avec le temps, d’autres bâtiments seraient construits. Nous, ce n’est pas ce scénario qu’on privilégie», confie au bout du fil Michel Lagacé, de la Table de quartier Orsainville.

«La serre indo-australienne, je l’ai construite», ajoute le biologiste retraité qui a travaillé pour l’Aquarium du Québec et la SÉPAQ. «C’est une des plus belles serres dans l’Est de l’Amérique, toute équipée de façon moderne, il y a des brumisateurs, des corridors de service, de l’irrigation, tout est là encore. C’est sûr qu’il y a un déficit d’entretien après 15 ans de fermeture, quelques vitres cassées mais tout le système est dans le même état qu’en 2006», fait-il valoir.

Des jardins tropicaux accessibles à tous?

M. Lagacé estime que la vocation originale du lieu est toujours pertinente. Bien qu’il ne prône pas le retour des oiseaux ni des mammifères, la serre a le potentiel de devenir le plus beau jardin intérieur tropical de la capitale, affirme-t-il.

Selon divers scénarios mis de l’avant par les organismes citoyens, la restauration et l’aménagement des lieux pourrait coûter entre 200 000 $ et 1,2 M$. Les frais annuels varieraient par la suite entre 50 000 $ et 400 000 $, en fonction du nombre de saisons en opération.

Ils proposent aussi de créer la Société du Parc des Moulins, à but non lucratif, pour assurer l’entretien du parc et son animation. «On a demandé à la CCNQ d’être plus active dans ce dossier-là. Tout le monde se répartit les bouts de terrain mais il n’y a pas de plan d’ensemble», se désole M. Lagacé.

Joint par Le Journal, le porte-parole de la CCNQ rappelle que la décision revient au gouvernement du Québec. «La commission ira dans la direction que le gouvernement aura retenue à ce sujet», a déclaré Stéphane Desmeules.