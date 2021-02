Comment accepter la vie?

Je tiens à vous remercier d’avoir publié, le 3 janvier dernier, ma lettre dans laquelle j’exposais les malheurs tombés sur ma famille au cours des dernières années. D’abord mon cancer de l’œsophage en 2018, suivi d’une chirurgie et d’une longue et difficile hospitalisation. Puis le même cancer, après une accalmie, est revenu en force sur mon foie et mes tissus mous, et me condamne à la chimio pour le reste de mes jours.

Puis en octobre 2020, l’annonce que ma femme, qui s’était dévouée à mon chevet pendant de longs mois, était atteinte du même cancer. Je souhaitais de votre part un peu de soutien pour pouvoir accepter ce coup bas de la vie.

Tout d’abord, merci d’avoir publié mon mot. À la suite de sa parution, j’ai fait lire mon texte et votre réponse à quelques-uns de mes proches. Ils ont apprécié votre réponse tout autant que votre empathie. De mon côté, je vais effectivement utiliser les ressources mises à ma disposition pour me sortir de mon état, puisque je suis comme épuisé moralement aussi bien que psychologiquement. Comme vous le suggérez, j’ai un urgent besoin d’aide à ce niveau.

En ce qui regarde ma conjointe qui a subi cinq traitements consécutifs de radiothérapie qui l’ont complètement mise à terre, elle s’est retrouvée avec si peu d’énergie qu’elle dormait un minimum de 20 heures par jour sur 24. Et depuis hier, après discussion, je lui ai demandé de se fouetter un peu, de se lever pour faire bouger son corps et pour s’activer afin d’éviter de trop s’ankyloser. Eh bien, voyez-vous, ça va un peu mieux de jour en jour. À coups de petits pas, on avance. Merci pour votre écoute et continuez de guider les gens qui en ont besoin.

Chantal, Guy, et leur fils Samuel

Répondre à votre lettre m’a demandé un moment de réflexion car il est souvent risqué d’oser se prononcer sur le malheur des autres en essayant de les orienter vers une solution acceptable.

Je l’ai fait après consultation auprès d’un de mes conseillers parmi les plus ouverts à explorer des avenues moins fréquentées, mais porteuses de résultats, et dont les recommandations concordaient avec mes valeurs. Ce qui m’a valu d’ailleurs une sérieuse remontrance de la part d’un chrétien pratiquant qui me vouait carrément aux gémonies pour le conseil donné. Vous comprendrez d’autant mieux à quel point votre réplique m’a rassurée puisque je ne publie pas la sienne tant elle est haineuse.

Mais ce que je retiens de plus important de votre mot, c’est que vous avez enfin décidé de profiter des ressources qui vous sont offertes en psychologie, ce que vous ne comptiez pas faire dans votre première missive. Lisez aussi la lettre qui suit dans laquelle vous pourrez puiser d’autres informations.