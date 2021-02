De la haute voltige technologique pour EXFO

Les activités d’EXFO roulent à plein régime, avec une cinquantaine de postes à pourvoir à Québec et à Montréal, dont plusieurs dans des secteurs de pointe. Avec l’explosion du télétravail à l’échelle planétaire durant la pandémie, on imagine fort bien la pression sur les réseaux de télécommunications.

« On aide les opérateurs de service à bâtir leur réseau, mais aussi à faire du monitoring. On a des équipements qui permettent de tester la fibre optique. On a aussi des systèmes à base de logiciels qui permettent de surveiller les réseaux en temps réel pour aider les opérateurs à trouver les problèmes, que ce soit pour les réseaux optiques ou encore les réseaux sans fil », a expliqué Philippe Morin, président-directeur général.

Au total, EXFO compte près de 1800 employés au niveau international, dont 180 à Montréal et 540 à Québec, où se trouve le siège social.

Outre l’usine de Québec, où l’on développe de nouveaux produits, EXFO possède des installations en France, en Inde et en Chine. Avec le Cloud, des équipes peuvent s’affairer au développement d’un projet de façon continue 24 heures sur 24.

Une fierté pour le Québec inc.

« On est fier du fait qu’une compagnie, basée à Québec, ait été en mesure de développer une expertise mondiale. On est numéro 1 en solutions de test de fibre optique dans le monde », a rappelé M. Morin.

Étant donné que la société évolue dans un univers où tout est interconnecté, EXFO cherche de l’expertise en optique-photonique, mais aussi dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’informatique, la finance, les mathématiques, la sécurité des TI et en technique de brevet pour voir aux aspects juridique et administratif des droits de la propriété intellectuelle.

« La technologie change tellement rapidement que les emplois que l’on crée sont à la fine pointe que ce soit au niveau des logiciels, des algorithmes ou de la photonique. Ce sont des emplois qui offrent la chance aux gens de pouvoir rayonner à travers le monde puisqu’on a des clients partout au Japon, en Asie, au Mexique et ailleurs. On offre une expérience super intéressante à nos futurs employés », a dit M. Morin.

Nouveaux talents

« On engage également beaucoup d’ingénieurs qui ont un bac en génie informatique et en génie électrique, et de plus en plus, on embauche des mathématiciens pour développer des algorithmes. On engage aussi des gens qui ont des techniques et qui vont nous aider à amener nos solutions à la fine pointe de la technologie », a-t-il énuméré.

Selon M. Morin, EXFO a gardé l’esprit d’une jeune entreprise, même si elle compte 35 ans d’existence. En étant une compagnie bien établie, offrant de belles possibilités de carrière, la société estime qu’elle est en bonne posture pour recruter de nouveaux talents.

« On a des beaux défis à offrir », a assuré M. Morin.

EXFO travaille étroitement avec les universités pour développer l’expertise de pointe nécessaire au développement des nouvelles technologies en finançant l’achat d’équipements, par la création de bourses d’études et en appuyant l’entrepreneuriat technologique. La société réalise aussi des projets de recherche avec les milieux universitaires et accueille des stagiaires sur une base régulière.

EXFO