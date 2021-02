Implication bienvenue

Le Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce a versé récemment une contribution monétaire de 350$ à l’École secondaire Veilleux du même endroit afin d’encourager entre autres la tenue de la Dictée Richelieu au cours de la semaine de la Francophonie.

Cette somme sera ainsi partagée entre les élèves participants à l’activité. Également un montant supplémentaire de 650$ a été ajouté pour un autre projet à la discrétion de la direction de l’école. Ces dons s’inscrivent bien dans la mission et l’objectif premier du Club Richelieu de Saint-Joseph qui sont axés sur l’aide à la jeunesse et la promotion de la francophonie, par des actions de type social, éducatif, culturel et économique. Sur la photo, de gauche à droite: Claude Cliche, membre Richelieu; Yves Roy, directeur adjoint à l’école secondaire Veilleux et Réjean Vachon, administrateur au Club Richelieu de Saint- Joseph-de-Beauce. (Photo Richelieu et école secondaire Veilleux)

Un agrandissement pour ses 20 ans

En 2001, il y a 20 ans, le Carrefour des enfants de Saint-Malo ouvrait ses portes aux enfants issus de différents milieux, pour certains natifs de divers pays, afin de les soutenir dans leur réussite scolaire. 20 ans plus tard, l'organisme a toujours à cœur sa mission de favoriser le plein potentiel des enfants en les accompagnant dans leur cheminement éducatif, personnel et social et ouvre à nouveau ses portes, mais dans un nouvel environnement encore plus stimulant et adapté pour répondre aux besoins criants de sa communauté. Un projet d'agrandissement et de revitalisation de plus de 350 000$ a pu être réalisé, assurant ainsi la pérennité des services et la croissance de l’organisme. Les travaux ont pris en janvier dernier. Sur la photo, une cuisine fonctionnelle et spacieuse où des ateliers culinaires pourront être proposés aux jeunes, mais qui aussi servira inculquer de saines habitudes de vie. (Photo Cuisine Carrefour des enfants SM)

Bonne fête Rachel

Rachel Boilard (photo avec Maya, le petite chienne de son fils Jean-Marc), de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, célèbre aujourd’hui ses 85 ans. Veuve depuis 2008 de Feu Yvon Hamel, Rachel s’est beaucoup impliquée dans sa communauté avec, entre autres, le Cercle des fermières de l’endroit. Ses 3 enfants, ses 8 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants lui souhaitent une excellente journée. (Photo Rachel Boilard et Maya)

En souvenir

Le 17 février 2006. Dominique Maltais (photo à l’extrême droite), de Petite-Rivière-Saint-François, remporte la médaille de bronze lors d'une finale impressionnante en snowboard cross féminin aux Jeux Olympiques 2006 de Turin, en Italie. (Photo Maltais Turin 2006)

Anniversaires

Ed Sheeran (photo), auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique., 30 ans...Alex Nevsky, né Alexandre Parent, auteur-compositeur-interprète québécois, 35 ans...Marianne St-Gelais, patineuse de vitesse québécoise sur courte piste, 31 ans...Paris Hilton, animatrice, une des héritières de l’empire Hilton, 40 ans...Luc Robitaille, président des opérations commerciales des Kings de Los Angeles (LNH) 55 ans...Michael Jordan, ex-joueur de la NBA (1984-03) 58 ans...Louis-Georges Girard, comédien et acteur, 66 ans...Rene Russo, actrice américaine, 66 ans... Serge Cloutier, l’ex-journaliste sportif de Québec, mais installé au Saguenay depuis 33 ans, 73 ans. (Photo Ed Sheeran)

Disparus

Le 17 février 2020 : Georges Villeneuve (photo), 97 ans, notaire, député fédéral de Roberval de 1953 à 1958 et maire de Mistassini de 1961 à 1968... 2020 : Larry Tesler, 74 ans, informaticien américain qui avait conçu les fonctions copier-coller dans les années 70... 2019 : Claude Renard (photo), 72 ans, auteur de bande dessinée et illustrateur belge... 2017 : Robert Michel, 93 ans, homme politique américain... 2016 : Tony Phillips, 56 ans ex-joueur américain de baseball... 2015 : Henri Martin, 87 ans, homme politique français... 2014 : Joe Bell, 90 ans, a joué une soixante de matchs dans la LNH (Rangers) dans les années 1940... 2013 : Mindy McCready, 37 ans, chanteuse de country américaine... 2011 : Ricky Bell, 36 ans, vétéran de six saisons dans la LCF dont deux saisons avec les Alouettes... 2007 : Alice Simard-Bouchard, 95 ans, la mère de Lucien Bouchard... 1919 : Sir Wilfried Laurier, 77 ans, premier Canadien-français à être élu Premier ministre du Canada. (Photo Georges Villeneuve)