Le fédéral soutient ses aînés

(Réponse à Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau de la FADOQ)

Depuis le début de la pandémie, je suis en contact avec les aînés de ma circonscription, et j’ai vu et senti tout qu’ils ont vécu pendant cette période difficile.

Je pense entre autres à Paulette, qui est depuis 11 mois isolée et seule. Elle m’a transmis sa fierté envers les mesures prises par notre gouvernement, en particulier les paiements uniques.

C’est pourquoi je tiens à rectifier certains faits. Malgré ce que certains ont pu lire, le gouvernement a été là pour les aînés pendant cette crise et continuera de l’être.

De l’aide concrète

Pour les aider pendant la pandémie, nous avons versé 3,8 milliards de dollars non imposables grâce à des paiements additionnels du crédit pour la TPS en avril et en juillet à la pension de la Sécurité de vieillesse et au Supplément de revenu garanti.

Au total, un couple de personnes âgées à faible revenu a reçu plus de 1 500 $ pendant la pandémie.

Ceci est deux fois plus d’aide financière aux aînés que celle que nous nous sommes engagés dans notre plateforme électorale.

Depuis le début de notre mandat, nous avons été là pour nos aînés en augmentant régulièrement les pensions pour conserver leur pouvoir d’achat, en ramenant l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse de 67 ans à 65 ans, en augmentant le Supplément de revenu garanti de 947 $ et en permettant à ceux et celles qui gagnent moins de 5000 $ de conserver l’entièreté du Supplément de revenu garanti.

Et on est fier de dire que ça donne des résultats. 25 % moins d'aînés vivent sous le seuil de la pauvreté qu’à notre arrivée au pouvoir en 2015.

Une différence dans leur vie

Mais ce n’est pas fini. Il est essentiel d’accroître le soutien aux aînés plus âgés, on s’est engagé à augmenter de 10 % la Sécurité de vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Nous l'avons redit dans le Discours du Trône en septembre et nous sommes déterminés à le faire. L’augmentation de la Sécurité de la vieillesse à l’automne était une formalité de comptabilité routinière.

À mesure que les aînés vieillissent, ils sont plus susceptibles de vivre la pauvreté, d'être handicapés, de ne plus pouvoir travailler et d'être veufs. On doit être là pour eux.

Ensemble, les mesures de notre gouvernement font une différence dans la vie des aînés. Il reste encore beaucoup à faire, mais les aînés du Canada pourront toujours compter sur notre gouvernement pour les écouter, pour les comprendre et pour les défendre.