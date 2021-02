Le PLQ souhaitait des camps pédagogiques durant la relâche

La députée libérale Marwah Rizqy croit que le gouvernement Legault aurait pu demander l’aide des étudiants universitaires pour remplacer les enseignants durant la semaine de relâche.

• À lire aussi: Le Québec encore confiné

• À lire aussi: Mesures pour la semaine de relâche: «C’est une question d’équilibre», dit le ministre Christian Dubé

• À lire aussi: COVID-19: pas de relâche pour les policiers

De passage mercredi après-midi à l’émission «100 % nouvelles» à LCN, la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation a dit s’inquiéter du retard accumulé par les jeunes à l’école depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«On comprend que les enseignants sont épuisés; on ne demande pas que les enseignants restent pendant cette semaine de relâche, ils ont besoin de repos, les directions d’école et les membres du personnel aussi. Maintenant, on sait qu’il y a des enfants qui sont en position d’échec. Est-ce qu’on est capable d’organiser des camps pédagogiques avec des étudiants et des tuteurs, la réponse est oui», a mentionné la députée de Saint-Laurent.

Elle a rappelé que, pour l’instant, c’est un élève sur quatre en secondaire 3 qui est en position d’échec en mathématique.