Les primeurs hollywoodiennes débarquent à TVA le samedi soir

Les cinéphiles avides d’action en auront plein les yeux et les oreilles, les samedis soir, à TVA. Au cours des prochaines semaines, la chaîne proposera la diffusion de productions hollywoodiennes qui brassent, lors du Ciné-Extra, à 18 h 30.

La superproduction «La ligue des justiciers» partira le bal, ce samedi. Les téléspectateurs pourront voir une horde de stars jouer des héros comme Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) ou encore Aquaman (Jason Momoa), alors que leur réunion est nécessaire.

Ce sera ensuite la présentation de l’aventure «Ravages», le 27 février. Porté par Dwayne «The Rock» Johnson, le film voit un primatologue lancé dans une course contre la montre, lui qui doit éviter qu’un gorille, un loup et un crocodile infectés par un agent pathogène détruisent la ville de Chicago.

Puis, le requin préhistorique de «Mégalodon» (6 mars) donnera du fil à retordre et une immense frousse à Jason Statham, pourtant un plongeur spécialisé et aguerri en eaux profondes. La découverte que son ex-petit ami travaille comme espion forcera ensuite Mila Kunis à vivre des sensations fortes pour la comédie d’action «L’espion qui m’a dompée» (13 mars). Enfin, la grande vedette Tom Cruise devra sortir l’artillerie lourde afin de contrer une dangereuse résurrection, celle du long métrage «La momie» (20 mars).

Dévoilés sur les écrans des salles obscures entre 2017 et 2018, «La ligue des justiciers», «Ravages», «Mégalodon», «L’espion qui m’a dompée» et «La momie» ont généré des recettes combinées de plus de deux milliards $ US au box-office mondial.