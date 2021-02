Les Québécois ont recyclé 1,2 million de kilogrammes de piles en 2020

Les Québécois ont recyclé l’an dernier plus de 1,2 million de kilogrammes de piles usagées sur un total record de 4,1 millions à l’échelle du pays.

En dépit de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes de recyclage, les Québécois et les Canadiens ont continué à recycler les piles usagées les détournant ainsi des sites d’enfouissement.

«Les résultats des collectes de 2020 représentent l'engagement indéfectible des Canadiens en faveur du recyclage des piles et de la protection de l'environnement, malgré les défis qu'ils ont dû relever», a indiqué Appel à Recycler Canada Inc., par communiqué, mardi.

Les provinces de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique qui ont réglementé le recyclage des piles en fin de vie ont enregistré de meilleurs résultats en matière de collecte.

L’Ontario a collecté, par exemple, 1,7 million de piles usagées en 2020.

«Compte tenu des circonstances de l'année dernière, nous sommes plus que reconnaissants aux Canadiens de leur engagement continu à recycler leurs piles usagées et du rôle important qu'ils jouent pour aider à protéger notre environnement tout en assurant la sécurité de nos foyers et de nos communautés», a soutenu Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada Inc.

Quelque 26 millions de kilogrammes de piles usagées ont été collectés depuis la création de l’organisme en 1997.