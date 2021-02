Merci au gourou Borfiga

C’est The Gazette qui a trouvé le bon mot pour présenter Louis Borfiga. Le gourou. Le gourou du tennis canadien.

Il s’en va notre gourou. Il va quitter son poste à Tennis Canada en septembre pour retourner en France, qui demeure son pays même s’il est né à Monaco.

Louis Borfiga n’aura pas le temps de s’ennuyer. Il va accepter les invitations de Tennis Canada pour venir donner un coup de main à ses successeurs.

« Mais ce sera sur invitation parce que je ne veux pas interférer dans les plans et le travail de celui qui va prendre ma place. Cette personne devra pouvoir avoir ses idées, les défendre et mener ses projets », me disait Borfiga hier midi.

Et en France, à part la famille et les parents, Borfiga n’aura pas le temps de chômer très longtemps.

« On a élu un nouveau président à la Fédération française de tennis samedi. Il s’appelle Gilles Moretton. Il m’a téléphoné le lendemain pour s’enquérir de mes projets. On va se reparler du rôle que je pourrais jouer dans la fédération française », a expliqué le gourou...

Le Canada trois fois

Photo AFP

Avant de parler à Borfiga, je suis allé consulter le classement ATP. Hier, le Canada avait trois joueurs dans le top 20 mondial : Denis Shapovalov, 11e, Milos Raonic, 14e, et Félix Auger-Aliassime 19e. Les autres pays à placer trois joueurs dans le sélect top 20 sont l’Espagne et la Russie. La Suisse en compte deux et ils vont jouer chez les retraités d’ici quelques années. Alors que Félix est le plus jeune du groupe à 20 ans.

Photo AFP

Chez les femmes, Bianca Andreescu s’est battue avec des blessures en 2020 et Eugenie Bouchard tente une remontée dans les classements, mais les deux jeunes femmes ont atteint le top 5 mondial.

Photo AFP

La jeune Leylah Fernandez vient de percer le top 100.

Photo AFP

Si vous avez moins de 30 ans, vous ne pouvez absolument pas avoir la moindre petite idée du travail colossal accompli par Borfiga et son équipe. C’est impossible. Le tennis canadien partait de trop loin à son arrivée à Montréal en 2006.

« On avait un joueur chez les 300 premiers et Aleksandra Wozniak jouait bien et s’approchait du top 100. Frank Dancevic était sans doute notre meilleur joueur. Il fallait construire », de raconter Borfiga.

Bédard et Lareau

Parfois, je me dis que ça valait la peine de se rendre jusqu’à la COVID... juste pour assister à cette explosion du tennis canadien et québécois. J’ai passé mon enfance à suivre les exploits des Robert Bédard et François Godbout. Ils représentaient le Canada à la Coupe Davis et ils faisaient bonne figure... mais ne gagnaient pas trop souvent.

Puis, les « jumeaux » Réjean Genois et Richard Legendre ont fait triper les Québécois. Ils parcouraient le monde avec leur raquette et beaucoup de courage. Mais ils étaient à mille lieues de l’élite.

J’ai couvert une couple de grandes victoires de Stéphane Bonneau au tournoi Du Maurier au parc Jarry. Dont une contre Jakob Hlasek, alors 30e au monde. On était tellement excité que je m’étais retrouvé sur le central pour recueillir ses premières impressions après ce triomphe invraisemblable. J’avais dû couper la parole à la dame de Radio-Canada et je m’en excuse donc. Mais qu’un Québécois batte le 30e mondial, fallait en écrire un évangile...

Pour vous dire, je suis allé à New York et à Wimbledon pour couvrir les efforts de Martin Laurendeau et jusqu’à Melbourne en Australie pour suivre Sébastien Lareau. Et ils n’arrivaient que rarement à percer le top 100. S’il avait fallu qu’on en classe trois dans le top 20, j’aurais acheté un condo à Monaco pour les suivre de plus proche !!!

La révolution Borfiga

Les résultats qui ont suivi l’arrivée de Borfiga se sont fait sentir rapidement. La terre était bonne, il manquait le bon jardinier. On avait toujours su développer de bons joueurs. Mais ajouter l’engrais et les sels minéraux qui donneraient de vrais champions, on ne savait pas. C’est ce que Louis Borfiga a apporté dans sa besace.

Tellement que cinq ou six ans après son arrivée, je me retrouvais à Belgrade en Serbie pour une grosse série éliminatoire de la Coupe Davis contre l’équipe menée par Novak Djokovic. Cette fois, les jeunes joueurs canadiens s’appelaient Milos Raonic et Vasek Pospisil et ils s’étaient battus comme des démons pour vaincre la puissante équipe serbe.

Photo AFP

Mais j’avais noté un point majeur dans Le Journal. Les kids n’étaient pas à Belgrade pour participer, ils y étaient pour gagner. La révolution Borfiga avait déjà atteint un de ses buts. Participer, c’est gentil, gagner, c’est génial !

Quand c’est rendu que les gens sont cruellement déçus parce qu’un gars de 20 ans comme Félix Auger-Aliassime perd en 16es de finale aux Internationaux d’Australie, ça confirme que Louis Borfiga peut partir. The job is done, comme on dit en France.

Et le soir, dans la douceur de sa France, quand il va suivre un match de finale entre Félix ou Shapo contre un de ses joueurs français, je sais qu’il aura la boule au ventre.

C’est lui-même qui me l’a dit...