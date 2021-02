Michel Dallaire démarre une nouvelle compagnie

Un nouveau joueur dans la construction résidentielle voit le jour dans la région de Québec. Le promoteur Michel Dallaire fusionne une partie de ses activités avec Construction SMB et crée une nouvelle compagnie.

La nouvelle entité, baptisée SMB Dallaire, naît avec un terrain de jeu d’une superficie d’environ 60 millions de pieds carrés pour des projets résidentiels. Ce qui devrait se traduire par la construction d’environ « 8000 portes ».

SMB Dallaire sera notamment responsable de la sortie de terre des maisons sur les terrains du Groupe Dallaire, à Charny et à Cap-Rouge. Les premières discussions entre les deux groupes concernant ce partenariat remontent à 2019.

Explosion de la demande

SMB Dallaire pilotera pour le promoteur de Québec la construction des édifices de « moins de 24 unités » et des maisons unifamiliales.

Une tâche qui revenait auparavant à Dalcon, une filiale du Groupe Dallaire. Cette division demeurera responsable des chantiers à plus grande densité et des projets commerciaux et industriels.

« Ces derniers mois, la demande a explosé pour l’unifamiliale », a récemment indiqué M. Dallaire, président du Groupe Dallaire, ne cachant pas que le prix des maisons a aussi grimpé en raison de la hausse des coûts des matériaux.

Selon le DG de SMB Dallaire, Jérémie Tremblay, l’augmentation se chiffre entre 8 % et 10 % par rapport à l’an dernier.

SMB Dallaire travaillera également sur des projets résidentiels sur des terrains n’appartenant pas au Groupe Dallaire. La nouvelle compagnie fera affaire avec des sous-traitants pour tous ses chantiers.

« L’utilisation de sous-traitants nous permet de travailler avec des gens qui ont une expertise pointue dans leur domaine. Cela nous permet de livrer un produit optimal et en respectant les dernières normes », fait valoir Marie-Pierre Breton, directrice des opérations chez SMB Dallaire.

La direction affirme avoir dû ajuster certains plans de maisons en fonction des nouvelles exigences des acheteurs, notamment concernant le télétravail.