Retard de livraison du colisée: entente entre le Groupe TEQ et Trois-Rivières

Le Groupe TEQ devra finalement verser 225 000 $ en dommages-intérêts à la Ville de Trois-Rivières, en plus de réaliser des travaux évalués à 910 000 $ dans le nouveau colisée de la ville en vertu d'une entente conclue avec l'administration municipale pour compenser son retard dans la livraison du nouvel édifice.

Initialement prévue pour janvier 2020, la date de livraison du nouvel amphithéâtre a été moult fois repoussée et est maintenant fixée au 15 juin prochain. Or, le contrat liant l'entreprise de construction et la Ville prévoyait une pénalité de 5000 $ par jour de retard, soit 1 825 000 $ par année.

L'entreprise a toutefois fait valoir que la grève des grutiers, en 2018, et, surtout, le contexte de la pandémie au cours de la dernière année, ont nui à l'avancée des travaux.

«Il s’avère que les deux parties étaient en désaccord sur les montants fixés à l’avance et la responsabilité des retards dans le contexte particulier de la pandémie», a d'ailleurs souligné la Ville dans la foulée de l'adoption de l'entente par les élus municipaux mardi soir.

Les travaux qui seront réalisés par Groupe TEQ en guise de dédommagement permettront notamment d'ajouter une nouvelle concession et de construire une cuisine à l'étage des loges.

«Ces travaux, non prévus au contrat principal, sont nécessaires pour accueillir correctement les futurs locataires et ainsi accélérer la prise de possession des lieux», a souligné la Ville par communiqué.

La Ville espère maintenant que les Trifluviens pourront découvrir leur nouvel amphithéâtre vers la fin du mois d'août.