Russie: arrestation de 19 islamistes présumés qui préparaient des attentats (FSB)

Moscou | Les services russes de sécurité (FSB) ont annoncé mercredi l'arrestation de 19 militants présumés d'un groupe islamiste radical et la saisie d'armes et explosifs, les accusant de préparer des attentats dans le Caucase russe.

Les arrestations de ces 19 membres présumés du groupe Takfir wal-Hijra (Anathème et exil), interdit en Russie depuis 2010, ont eu lieu en Karatchaïevo-Tcherkessie, dans la région de Krasnodar, celle de Rostov, ainsi qu'en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, selon un communiqué du FSB.

Une mitrailleuse, un fusil automatique, une ceinture explosive et plus de trois kilos de TNT, ainsi que des livres extrémistes ont été saisis à leur domicile, selon la même source.

Fondé dans les années 1970 en Égypte, le groupe prône la création d'un califat islamique et considère juifs, chrétiens, polythéistes, mais aussi musulmans appartenant à un autre courant de l'islam comme des mécréants.

Les militants arrêtés «faisaient la propagande de leur idéologie, recrutaient de nouveaux adeptes et préparaient des attentats sur le territoire du Caucase du Nord», précise le communiqué du FSB au sujet des suspects.

Le Caucase russe a été secoué par deux conflits meurtriers dans les années 1990 et 2000 entre forces fédérales et rébellion séparatiste tchétchène, qui s'est progressivement islamisée et étendue aux autres républiques de la région, jusqu'à prêter allégeance au groupe État Islamique en juin 2015.

Combattus par les forces russes, au prix aussi d'exactions, les groupes armés sont beaucoup moins actifs dans la région, et les attaques et attentats sont beaucoup plus rares.