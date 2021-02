Saguenay-Lac-Saint-Jean: le sport scolaire s'impatiente en zone orange

Le sport amateur demeure paralysé au Saguenay-Lac-Saint-Jean malgré le passage de la région en zone orange depuis près de deux semaines maintenant.

La situation devient de plus en plus frustrante pour les jeunes et les entraîneurs, surtout qu'ils viennent à peine d'apprendre les craintes de la Santé publique.

«C'est avant et après les matchs qu'ils se questionnent», s'est fait dire l'entraîneur du programme de basketball de la Polyvalente Arvida, David Duguay.

«Le transport des jeunes pour les matchs, est-ce que c'est du covoiturage ou avec uniquement des membres de leur famille? Qu'est-ce qui se passe si les parents s'assoient ensemble pendant un match ou prennent un café après la partie? Je ne comprends pas pourquoi ils ne nous l'ont pas dit avant», a dit M. Duguay, mercredi, à TVA Nouvelles.

Isaac Lambert, qui joue juvénile, avait vu sa saison prendre fin brusquement il y a 11 mois. Il espérait la reprendre en force en septembre dernier.

«Là on attend, on attend, pis on attend encore, a déploré l'élève de secondaire 5. On pratique une fois aux deux jours, mais on n'a pas de but, comme si ça ne mène nulle part.»

Le hockey mineur de Saguenay se donne jusqu'au 22 février avant d'annuler sa saison. Les dernières rumeurs ne sont guère encourageantes.

«Selon ce qu'on a su, la reprise des sports d'équipe débuterait le 30 avril», a dit le directeur général de l'Association de hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard.

«Pour nous, ce serait un coup fatal, a-t-il poursuivi. Ceux qui se sont inscrits en août ou septembre finissent habituellement au mois de mars. Le hockey de printemps, c'est une autre clientèle, et surtout moins nombreuse!»

David Duguay constate qu'il est de plus en plus difficile de garder les jeunes motivés.

«Il y a quelques mois, on pouvait les motiver en leur disant qu'ils joueraient bientôt des parties. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais maintenant, ils nous demandent à quoi ça sert, puisque nous n'avons pas encore de permission. Les cas et les hospitalisations sont en baisse, mais on n'a pas encore reçu notre bonbon. En avril, est-ce qu'il n'y aura plus de cas du tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean?»

L'entraîneur en a parlé à une consoeur de Victoriaville, toujours en zone rouge.

«Elle me disait que son seul espoir, c'était de voir le sport scolaire recommencer en zone orange. Maintenant, elle se dit que même si son territoire passe à l'orange, il n'y a pas de changement. Elle se sait plus comment motiver ses jeunes.»

Issac Lambert, lui, a vu les effets du confinement sur ses résultats scolaires.

«Mes notes ont baissé», a-t-il déploré. À cause des cours en ligne, mais aussi parce que le sport m'aide à me concentrer.»