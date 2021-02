Suggestion pour accepter les aléas de la vie, même les plus graves

Je suis en semi-retraite après 42 ans de carrière comme intervenante psychosociale, en plus d’avoir fait de la psychologie en CLSC pendant de nombreuses années. J’exerce encore aujourd’hui à petit régime dans le privé. Ceci étant dit, je me permets de vous faire parvenir un document en lien avec la lettre du monsieur qui vous écrivait ce matin être à la recherche d’un sens à sa vie d’homme frappé par le cancer. Et frappé doublement puisque sa femme en était aussi atteinte.

Je voudrais lui indiquer qu’il existe des gens spécialisés en lois biologiques pour l’aider à mieux comprendre ce qu’il vit présentement. Personnellement, je n’utilise ces lois que si quelqu’un me le demande, mais pas à 100 %. Ces avenues ne sont que des voies supplémentaires pour solutionner des problèmes aussi complexes que le sien. Je vous invite à les consulter, Louise, avant de les lui suggérer.

Anonyme

Après vérification, je n’ai aucun scrupule à faire ce que vous me demandez et dans les limites de ce que vous me demandez. Les sites sont : sautquantique.com et icbt.ca