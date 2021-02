Taylor Hall cherche des réponses à Buffalo

Taylor Hall est le premier à l’admettre: ses débuts avec les Sabres de Buffalo ne se déroulent pas comme il l’aurait souhaité.

L’attaquant albertain, qui a signé un contrat d’un an de 8 millions $ avec les Sabres en octobre dernier, ne compte qu’un but à ses 12 premiers matchs avec sa nouvelle formation. Il a touché la cible dès le premier match de la saison, contre les Capitals de Washington, et n’a pu récidiver par la suite.

«C’est une bataille pour moi personnellement, a dit Hall en entrevue au Times Herald. J’ai l’impression qu’il y a eu un peu de malchance. Mais en même temps, quand tu ne comptes pas, tu dois changer quelque chose. Tu dois trouver, dans ton jeu, pourquoi tu n’arrives pas à mettre la rondelle dans le filet.»

Choisi au premier rang du repêchage 2010 par les Oilers d’Edmonton, Hall cumule huit mentions d’aide depuis le début de la saison pour un total de neuf points. Il sait toutefois que les Sabres comptent sur ses talents de marqueurs. Particulièrement ces jours-ci puisque la formation de Buffalo n’a réussi à inscrire qu’un but à ses deux derniers matchs.

Elle tentera d’ailleurs de mettre fin à une série de trois défaites jeudi, contre les Capitals, à Washington.

De retour au jeu depuis lundi après une pause forcée de 14 jours en raison de la COVID-19, les Sabres sont huitièmes et derniers dans la section Est avec une fiche de 4-6-2.

«Présentement, c’est difficile. Je ne vais pas mentir, a admis Hall. Si j’avais quatre ou cinq buts à l’heure actuelle, on ne sait pas à quoi ressemblerait notre saison. Surtout considérant à quel point nos matchs ont été serrés et qu’on était là jusqu’à la toute fin.»

L’ailier de 29 ans a connu sa meilleure saison en carrière en 2017-2018 avec les Devils du New Jersey en récoltant 39 buts et 54 aides pour un total de 93 points en 76 matchs. Il avait d’ailleurs remporté le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, au terme de cette saison.