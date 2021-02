Terre-Neuve-et-Labrador: des élus de la Basse-Côte-Nord souhaitent un contrôle des traversiers

La présence de nombreux cas du variant britannique à Terre-Neuve-et-Labrador suscite de fortes craintes sur la Basse-Côte-Nord. Des maires de la région et la députée de Duplessis demandent à Québec de contrôler les arrivées au traversier.

Relativement épargnée depuis le début de la pandémie, Terre-Neuve-et-Labrador vit une explosion de cas positifs, notamment causée par la présence de ce variant de la COVID-19.

Malgré la mise en place de mesures de confinement, des citoyens continuent de circuler entre la province atlantique et le Québec via le traversier reliant l’île de Terre-Neuve et la municipalité de Blanc-Sablon au Québec.

Des maires de la Basse-Côte-Nord, dont Wanda Baudoin de Blanc-Sablon, craignent que le virus se fraie un chemin dans les municipalités. La population du territoire du Labrador aurait la même crainte selon elle.

Elle interpelle le ministère de la Sécurité publique du Québec et les autorités de Santé publique pour contrôler les accès.

«Moi, je demande qu’il y ait une gestion des entrées. Comme ça se passe au Québec pour les régions isolées. J’aimerais qu’une sensibilisation soit faite au bateau, à l’avion et aussi que les personnes qui viennent de Terre-Neuve se fassent dépister et aillent en isolation», a dit Wanda Baudoin.

La députée de Duplessis, Lorraine Richard, appuie cette demande. Elle estime que les Rangers des Forces armées canadiennes et la Sûreté du Québec devraient être mis à contribution et déployés à Blanc-Sablon.

«On ne peut pas laisser entrer des gens de Terre-Neuve comme ça, ne pas leur demander d’être en quarantaine, pas de test, mais on demande à la même population en Basse-Côte-Nord d’observer un couvre-feu. Il fait être capable d’accompagner ces gens-là, je comprends leur inquiétude», a dit l'élue péquiste.

Les élus de la Basse-Côte-Nord souhaitent la mise en place de ce contrôle, tout en assurant une certaine fluidité entre les deux provinces où les populations entretiennent des liens étroits, notamment au niveau des services et des commerces.