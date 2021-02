Tomas Tatar respecte la décision de l’entraîneur

Laissé de côté lors du plus récent match du Canadien, l’attaquant Tomas Tatar a fait preuve de professionnalisme, mercredi, disant respecter cette décision de l’entraîneur.

«Ce n’était pas ma décision et il faut la respecter, a indiqué Tatar, en vidéoconférence. On m’a dit ce qu’on voulait voir de moi. Mon début de saison n’était pas mauvais, mais je dois produire un peu plus. Je dois jouer avec plus de confiance et créer davantage d’espace. Je ne suis pas inquiet, je vais faire de mon mieux à mon retour pour aider l’équipe.»

Tatar, qui compte huit points en 14 matchs, a décrit ce qu’il a vécu lorsqu’il n’avait pas joué samedi dernier lors de la victoire de 2 à 1 du Tricolore contre les Maple Leafs, à Toronto.

«On n’avait marqué aucun but après deux périodes et ça me titillait, a-t-il avoué. J’étais content de voir que les gars aient été en mesure de revenir pour obtenir cette importante victoire.»

«Pour avoir du succès cette année, ça va prendre tout le monde et ça inclut Tomas Tatar, a pour sa part résumé l'entraîneur-chef Claude Julien. On veut en avoir un peu plus de lui parce qu'on sait ce qu'il peut donner.»

Avec Kotkaniemi et Armia

À l’entraînement cette semaine, on retrouve Tatar sur un trio complété par Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Il avait l’habitude de jouer avec Phillip Danault et Brendan Gallagher lors des deux dernières saisons.

«Ça ne dérange pas avec qui je joue, a-t-il réagi. Je me sens très bien avec Armia et KK.»

«C’est un gars joyeux, un bon coéquipier et il garde une attitude positive», a pour sa part observé le défenseur Ben Chiarot, à propos de Tatar.

Rappelons que le Canadien est en congé jusqu’à samedi alors que le club montréalais affrontera à nouveau les Maple Leafs.