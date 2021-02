Tramway de Québec: Régis Labeaume «très satisfait» des résultats du sondage

«Très satisfait» des résultats du sondage qui donne un appui de 56 % au projet de tramway, le maire Labeaume estime que la légère baisse est attribuable aux hésitations du gouvernement, mais demeure confiant que le soutien s’accroîtra.

• À lire aussi: Sondage: une majorité d’appuis pour le tramway à Québec

• À lire aussi: Tramway: la population «divisée», selon Gosselin

• À lire aussi: Tramway: les élus caquistes ont «peur de se faire varloper par les radios-poubelles», dit Massé

«Ce matin, je n’ai pas renversé mon café. Mon premier café a été une véritable activité réconfortante», a signalé le maire Régis Labeaume en référence à la lecture dans les pages du Journal des résultats d’un sondage Léger qui donne un appui de 56 % des gens de Québec au tramway, après répartition des indécis.

Ce pourcentage est légèrement plus faible que le dernier coup de sonde comparable réalisé en avril 2019, où l’appui se chiffrait à 59 %.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Il y a eu une baisse d’appui et elle est attribuable aux hésitations du gouvernement dans le dossier, c’est évident pour tout le monde», a exprimé le maire. Il reste cependant optimiste pour l’avenir.

Son équipe et lui évaluaient que les citoyens de Québec appuyaient le projet à 50 %. «Nous nous dirigeons vers un appui de 60 %. Ça me semble évident qu’avec une décision gouvernementale et même un mot du premier ministre, on est même capables éventuellement de se rendre à 65 %.»

Il est question ici selon lui de la «fierté» des gens de Québec, qui se sentent lésés au profit de Montréal, où les milliards pleuvent. «La population, ce sont des gens fiers. Jamais les gens de Québec ne vont accepter d’être traités différemment de Montréal.» Pas question, dit-il, de revenir de 15 ans en arrière, alors que Québec était «oubliée».

Entretemps, l’impasse perdure avec le gouvernement Legault, et le maire a révélé qu’il n’a reçu «aucune demande formelle sur rien» pour modifier le projet qu’il a présenté.

En attendant, les retards s’accumulent, comme l’a souligné la veille le vérificateur général de la Ville. Le maire a mercredi chiffré à six mois le retard, ce qui correspond à un coût supplémentaire de 50 millions $.

Plus de détails à venir...