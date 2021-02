Tramway: la population «divisée», selon Gosselin

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Jean-François Gosselin, estime que la population de Québec est «divisée» sur le tramway.

• À lire aussi: Tramway: les élus caquistes ont «peur de se faire varloper par les radios-poubelles», dit Massé

• À lire aussi: Sondage: une majorité d’appuis pour le tramway à Québec

«Le sondage Léger d’aujourd’hui révèle, selon nous, que la population est plus divisée que jamais», a déclaré par écrit le chef de Québec 21, reconnu pour sa position anti-tramway.

Le sondage Léger dévoilé par Le Journal mercredi donne un appui de 56 % au projet, parmi les gens de Québec, après répartition des indécis. Un pourcentage stable par rapport au dernier coup de sonde comparable, en avril 2019. M. Gosselin estime que les appuis dans les arrondissements ne sont pas clairs.

«Même dans les arrondissements où le tramway passe, les appuis sont loin d’être solides et convaincants. En banlieues, les appuis sont tout simplement anémiques et reflètent bien nos préoccupations et celles du gouvernement.»

Deux arrondissements sur six sont défavorables au projet, soit Beauport et la Haute-Saint-Charles. Le sondeur avait cependant noté que la marge d’erreur était plus élevée dans les arrondissements et invitait à la prudence dans l’interprétation des résultats.

Pour Jean-François Gosselin, «les citoyens veulent un projet, mais attendent une alternative sérieuse». Le parti refuse toujours de dévoiler sa proposition en matière de transport collectif et affirme qu’elle la détaillera «le moment venu».

Lehouillier se réjouit

À Lévis, le maire Gilles Lehouillier s’est pour sa part réjoui des résultats du sondage. «Le projet se précise. [...] C’est une bonne nouvelle et ça démontre que la population a la volonté d’avoir un réseau structurant de transport en commun. Et dans la continuité du tunnel Québec-Lévis, je suis convaincu que le réseau va être un élément déterminant.»

Du côté d’Accès transports viables, qui fait la promotion des modes de transport durables, le directeur général Étienne Grandmont a manifesté sa surprise devant les résultats du sondage. M. Grandmont est aussi membre du comité consultatif de la Ville de Québec sur le projet de tramway.

«Agréablement surpris»

« À un moment donné, ça devient difficile d’avoir un appui populaire au projet si le caucus régional [de la CAQ] émet des doutes publiquement et si on est pris dans une chicane entre deux paliers de gouvernement. C’est clair : tout ce qui traîne se salit. De voir que finalement, l’appui populaire est toujours là pour le projet, ça nous a agréablement surpris. On espère que ça va inciter des gens à agir rapidement. Le projet est attendu par la population de Québec», dit M. Grandmont.