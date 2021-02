COMEAU, Françoise



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 1er février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Françoise Comeau, épouse de monsieur René Quessy, fille de feu madame Quilda Turcotte et de feu monsieur Alcide Comeau. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière des Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants, Steve (Katie Boivin) et Pascal (Marie-Claude Larouche), ses petits-enfants : Nathan, Julianne et Mérélie (Benoit Mennesson); ses sœurs : Marie-Marthe (Marcel Maillot), feu Suzanne (feu Yvon Jacques), feu Fleurette (feu Jean Fortier) et ses frères, feu Jean-Pierre (Diane Bellemare), feu Robert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.