PARENT, Laurette Béchard



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 janvier 2021, à l'âge de 100 ans, est décédée, Madame Laurette Béchard, épouse de feu Raymond Parent, fille de feu Joseph Béchard et de feu Maria Fleury. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Margot Samson), Lise (Roger Gagné) et Claude (France Plamondon) et Denis; ses petits-fils Nicolas (Valérie) et Sébastien; son arrière-petite-fille Léa; ses frères et sœurs : Simone (feu Jean Thibault), Roland (Cécile Chabot), Colette (Gérard Thibault), Jacqueline (Paul Trotier) et Robert (Monique Tremblay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amies. Elle est allée rejoindre son époux Raymond et les autres membres des familles Béchard et Parent. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs pour l'attention accordée et l'excellence des soins offerts. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Auberge aux 3 Pignons pour leur dévouement et leur affection envers notre chère mère Laurette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Qc. G1L 3L5, tel. : 418-525-4385, site web : www.jedonneen ligne.org/fondationchudequebec. Des formulaires seront disponibles au salon.L'Inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles.