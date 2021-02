TREMBLAY, Réal



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 16 février 2021 à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Réal Tremblay, époux bien-aimé de dame Nicole Boivin. Il était le fils de feu monsieur Adrien Tremblay et de feu dame Marie-Louise Desgagnés. Il demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Réal aient une pensée pour lui en cette journée. La direction des funérailles a été confiée auxIl laisse dans le deuil outre son épouse Nicole, ses enfants et ses belles-filles: Pascal (Julie Trépanier), Mathieu (Myriam Krick) et Lucie; ses petits-enfants: Olivier, Philippe, Charles, Ève, Louis et Anthony; son frère et ses belles-sœurs: Laurent (Pierrette Bélanger), feu Jean-Marie (Georgette Bilodeau) et il était le frère de feu Ghislaine et feu Jeannine (feu Jean L'Heureux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Liliane (Rosaire Poulin), Jocelyne (Donald Simard), Monique (Richard Goulet), Francine (Jacques Dubois), Alain (Diana Tremblay) et Germain (Chantale Mercier). Il manquera également à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es) proches. La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/